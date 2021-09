Malmo-Juventus tv: Mediaset, Sky o Amazon Prime? Dove vedere la Champions League

Malmo-Juventus ci siamo. La squadra bianconera fa il debutto nella Champions League 2021/22 in terra svedese martedì 14 settembre 2021 alle 21. Dopo un inizio stentato in serie A (un punto in 3 partite) la Juve di Max Allegri cerca il riscatto in Europa. Alex Sandro, Bentancur, Danilo e Dybala tornano a disposizione, mentre Cuadrado è squalificato. Da valutare le condizioni di Federico Chiesa (fastidio muscolare al bicipite femorale della coscia rimediato in Nazionale) che dovrebbe recuperare. Ecco una guida veloce per seguire Malmö-Juventus in tv e streaming: match su Mediaset, Sky, Amazon Prime? Ecco dove seguire la partita.

Malmo-Juventus tv in chiaro: diretta su Canale 5

Malmo-Juventus in tv aprirà la stagione del grande calcio europeo delle reti Mediaset. La gara, in programma martedì 14 settembre alle ore 21.00, è proposta in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5. Dall’Eleda Stadium di Malmö va in scena la sfida tra gli svedesi allenati dall’ex rossonero Jon Dahl Tomasson e la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

Malmo-Juventus tv Sky

Malmo-Juventus in tv sarà trasmessa anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Malmo-Juventus streaming

Malmo-Juventus in diretta streaming su Mediaset Play dove ci si potrà collegare al portale da qualsiasi dispositivo. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere il match di Champions League sul servizio Sky Go. La sfida verrà proposta anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport sarà possibile selezionare la diretta del match.

Malmo-Juventus Radio

Malmo-Juventus sarà raccontata su Radio Rai1 in diretta dalle 21 con la cronaca di Diego Carmignani, insieme a Villareal-Atalanta (radiocronista Cristiano Piccinelli).

MALMO-JUVENTUS FORMAZIONI (PROBABILI)

MALMO (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala.