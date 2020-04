Oroscopo del weekend 25 aprile e 26 aprile per i segni zodiacali OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 aprile e domenica 26 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del week-end Ariete: La Luna in Gemelli attiva la tua terza casa di apprendimento e comunicazione questo fine settimana ed è congiunto a Venere, rendendolo un momento meraviglioso per seguire un corso online o un seminario, aggiornare il tuo sito Web, scrivere un post sul blog o semplicemente passare un po 'di tempo nel journal e nella lettura. La tua compassione è sul sedile anteriore e con la congiunzione sole / Urano potresti sentire una forte spinta verso gli affari umanitari.

TORO OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Toro: Venerdì la luna in Toro illumina la tua prima casa di te, ancorandoti emotivamente in modo che se hai bisogno di affrontare compiti importanti, puoi scivolarti attraverso invece di attraversarli. La costante energia di Saturno arriva sabato, quindi tutto ciò che non hai finito venerdì puoi prenderti cura di sabato, soprattutto se si tratta di affari o finanza. Domenica la luna congiunge il tuo pianeta dominante Venere, rendendoti una calamita per l'amore e l'attenzione e alimentando la tua compassione e abilità creative.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Con la Luna Gemelli che attiva la tua prima casa di sé e congiuntamente alla bella Venere, questo fine settimana ti ritroverai senza sforzo al centro dell'attenzione. La tua creatività è anche evidenziata. Potresti sentirti più sensibile ed emotivo di quanto sei abituato, ma puoi gestirlo non forzandoti a fare tutto ciò che non vuoi fare. Sii gentile con te stesso e tutto andrà bene.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna Gemelli illumina la tua dodicesima casa di sogni e affari mistici, richiamando consapevolezza, percezione e ricordi dal tuo subconscio. Presta attenzione ai sogni che hai questo fine settimana poiché contengono informazioni importanti per te. La congiunzione sole / Urano attiva la tua undicesima casa di affari umanitari, quindi cerca in quali modi puoi offrirti volontario o sostenere una causa o un'organizzazione in cui credi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE – 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Gemelli attiva la tua undicesima casa di amicizia, gruppi, metafisica e affari umanitari. Entra in contatto e connettiti con i tuoi amici, fai un brunch virtuale insieme o guarda in gruppo qualcosa di divertente su Netflix. Diventa creativo e divertiti con la tua tribù; solleva gli spiriti di tutti e ti aiuta a ricordare ciò che conta davvero. La congiunzione sole / Urano nella tua decima casa di carriera ti sta spingendo verso il cambiamento e la libertà; sii saggio nel modo in cui gestisci quell'energia.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Vergine: La luna in Gemelli attiva la tua decima casa di carriera e successo, inondandoti di idee e possibilità professionali. In combinazione con la congiunzione sole / Urano, potresti sperimentare una forte spinta verso la libertà, il cambiamento e nuove direzioni e il desiderio di liberarti da ciò che hai superato. Saturno è trigono Venere e la luna, aggiungendo pazienza, forza emotiva e buon senso al mix; puoi divertirti giocando con idee e possibilità e comportarti in modo responsabile allo stesso tempo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 aprile 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna in Gemelli ti invita ad esplorare il mondo questo fine settimana, alimentando un senso di avventura e desiderio di fare nuove esperienze ed espandersi. Fortunatamente non hai bisogno di un passaporto o di una valigia per viaggiare, solo una grande immaginazione e volontà di essere creativi. uno spettacolo ambientato in una cultura e in un paese diversi, iscriviti a un corso online in qualcosa che non hai mai fatto prima, oppure prova un ristorante etnico e fai cenare.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna Gemelli attiva la tua ottava casa di intimità, connessione e sessualità ed è congiunta a Venere, il pianeta dell'amore, del romanticismo e della bellezza. Questo fa presagire un fine settimana incantevole, quindi assicurati di avere candele pronte e il vino freddo. Le emozioni possono essere alte e sia tu che la persona amata potete essere molto sensibili, quindi spostatevi in ​​punta di piedi su qualsiasi argomento e tendetevi alla gentilezza e alla compassione.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna Sagittaria attiva la tua settima casa di associazione e congiuntamente Venere porta in primo piano un'energia di amore, tenerezza e compassione. Fai qualcosa di gentile e generoso per il tuo partner questo fine settimana e rafforzerà il legame tra te. La luna e Venere con Marte sono di trigono, il che fa ben sperare per il tempo ravvicinato e personale di cui ogni relazione ha bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: la luna in Gemelli illumina la tua sesta casa di auto-cura e benessere, facendo luce su quanto bene ti stai prendendo cura di te e su dove devi intensificare il tuo gioco. È facile essere così impegnato con il lavoro e altri obblighi che ti metti in fondo alla fila, ma devi correggerlo. Devi renderti una priorità e prenderti cura di te, nessun altro può farlo per te.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Acquario: la luna in Gemelli attiva la tua quinta casa della creatività. La luna è congiunta a Venere che sottolinea la tua espressione creativa. Ascolta il tuo desiderio interiore e tuffati nelle tue forme preferite di espressione creativa ed estrai tutti gli strumenti o le forniture di cui hai bisogno per far uscire il tuo artista interiore. Il divertimento riempie la gioia e la gioia ci mantiene sani e grati di essere vivi.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 25 APRILE - 26 APRILE 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna i Gemelli brilla intensamente nella tua quarta casa di casa e famiglia, rendendolo un meraviglioso weekend per focalizzare il tuo tempo e la tua attenzione sul tuo nido e sui tuoi cari. Immergiti nelle arti domestiche, prova una nuova ricetta, metti le mani nella terra e fai un po 'di giardinaggio, tira fuori il tuo maglione lavorato a maglia semi finito, raccogli quel romanzo che intendevi tornare e prenditi un lungo e rilassante immergersi nella vasca.