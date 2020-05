Oroscopo del weekend 9 maggio e 10 maggio per i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 maggio e domenica 10 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Sagittario di venerdì e sabato è in armonia con i tuoi pianeti dell'Ariete e attiva la tua nona casa di espansione ed esplorazione e stimola il desiderio di vedere il mondo. Guarda uno spettacolo ambientato in un paese e una cultura diversi, tuffati in un romanzo o in un libro di memorie che ti introduce a qualcosa di nuovo o ordina di portarti fuori da un ristorante etnico. Non hai sempre bisogno del passaporto per viaggiare. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a dare un senso ai sogni che hai avuto di recente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Sagittario è ovviamente vuota sabato, quindi non aspettarti di ottenere molto. Invece, concediti il ​​permesso di rilassarti e goditi semplicemente una giornata tipo "non fare niente". Domenica la luna si sposta nel Capricorno ed è in armonia con i tuoi pianeti in Toro ed è il trigono Urano. Domenica avrai abbastanza energia a portata di mano per occuparti di una settimana di compiti. Incanala quel pizzico di impazienza in un respiro profondo e starai bene.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 8 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: La luna in Sagittario attiva la tua settima casa di associazione ed è di fronte a Venere e Vesta nella tua prima casa di sé. Presta attenzione al modo in cui scontri le tue esigenze e svenditi a causa di una sottile paura del rifiuto o dell'isolamento. Questo attenua la tua lucentezza e comporta anche un onere inutile per il tuo partner e la tua relazione. Una volta che diventi consapevole delle tendenze che piacciono alla tua gente, puoi cambiarle. L'amore per se stessi e l'auto-potenziamento renderanno la vita più gioiosa per te e, nel tempo, miglioreranno anche le tue relazioni.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Sagittario illumina la tua sesta casa di auto-cura e benessere e il sabato va ovviamente a vuoto. Questo è il momento ideale per riflettere ed esaminare le abitudini, le routine e le attività di auto-cura. Guarda cosa funziona bene e anche cosa devi fare in modo diverso in modo che tu, la tua salute e la tua vita possano prosperare. Domenica, quando la luna si sposta nel Capricorno, avrai l'energia e la spinta per mettere in azione la tua nuova consapevolezza e i cambiamenti necessari. Una lettura con un medium psichico può portarti il ​​messaggio di un antenato che ti aiuterà immensamente.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO – 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Sagittario attiva espressione creativa e divertimento nella tua carta e ti dà il permesso di estrarre la vernice, la tela, lo skateboard, la corda per saltare e qualsiasi altra cosa che ti rallegri. Non riceverai un invito migliore di questo, quindi tuffati e inizia a creare. Domenica la luna si sposta nel Capricorno e attiva il benessere e la cura di sé nella tua carta, rendendolo un giorno ideale per uscire e concedersi un po 'di sole a livello mondiale, passeggiare con i cani o fare bolle giganti.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine: La Luna Sagittario brilla nella tua casa e famiglia venerdì e sabato, rendendolo un momento meraviglioso per immergerti nelle arti domestiche, provare una nuova ricetta, organizzare la dispensa, fare un po 'di giardinaggio e trascorrere un po' di tempo gratificante con la tua famiglia. Trascorri una serata al cinema o al gioco e goditi la compagnia delle persone che ami. E se non vivi nella stessa città con i tuoi pigoli preferiti, ecco a cosa servono le feste Zoom! Una lettura con un percorso di carriera psichica può aiutarti con l'importante decisione di lavoro che stai affrontando.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 8 maggio 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: la luna in Sagittario attiva la comunicazione e l'apprendimento nella tua carta di venerdì e sabato, quindi vai avanti e iscriviti al corso online che avresti voluto seguire. È anche un ottimo momento per aggiornare il tuo sito Web, la tua presenza sui social media, i profili online e per contattare via FaceTime o per telefono e connettersi con le persone che contano per te. Anche la scrittura personale è preferita, quindi tira fuori il tuo diario o aggiungi un capitolo al libro che stai scrivendo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO – 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna Vergine illumina incontri di amicizia e sociali questo fine settimana e sottolinea quanto la tua famiglia trovata significhi per te. Organizza un brunch su Zoom o un cineforum su Netflix. Non sei l'unico a mancare alla compagnia di amici affini. La tua creatività è inoltre sottolineata questo fine settimana dall'opposizione della luna a Nettuno nella tua quinta casa. Estrai le pitture e la tela o il telaio per ricamo e incanala la tua visione nel qui e ora.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna Sagittario illumina i tuoi affari finanziari di venerdì e sabato, quindi prenditi il ​​tempo necessario per rivedere il tuo budget, le tue bollette e le tue abitudini di spesa. Se noti aree in cui puoi migliorare, prendi la decisione di farlo e poi prendi le misure necessarie per metterle in atto. Se hai bisogno di aiuto, contatta un professionista domani o lunedì quando la luna si sposta nel Capricorno pratico e orientato al successo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Sagittario Luna mette in evidenza sogni e messaggi dal tuo subconscio questo fine settimana, quindi presta attenzione a tutti i sogni che hai. Annotali perché anche se, al momento, non sembrano avere un senso, lo faranno in seguito. Sabato la luna è ovviamente nulla, quindi concediti il ​​permesso di rilassarti e goderti la giornata. Domenica scorsa la luna si sposta nel Capricorno e la tua spinta e il tuo desiderio di compiere rotolano come un'onda di marea.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna in Sagittario attiva la tua undicesima casa di amicizia e stimola il desiderio di connettersi con la tua tribù. Organizza un brunch Zoom o una serata al cinema di gruppo Netflix e divertiti in compagnia delle persone che ami. È anche un ottimo momento per osservare da vicino i tuoi obiettivi e i tuoi sogni a lungo termine e assicurarti che siano ancora adatti. Tanto nella vita è cambiato di recente che anche questi potrebbero avere. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire i sogni che hai fatto di recente, oltre a aiutarti a capire cosa hai percepito che è diretto nella tua direzione.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 9 MAGGIO - 10 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci:L'ardente Sagittario Luna di venerdì e sabato è in contrasto con la tua gentile natura dei Pesci, e la luna di fronte a Vesta potrebbe richiamare sacche di bassa autostima o paura di avvicinarsi agli altri. Dai un'occhiata a questo se sta arrivando, perché può essere guarito, quindi non è più un ostacolo. Se ti inclini nella tua empatia e cerchi modi per aiutare qualcun altro e modi per essere utile, quel sentimento di solitudine si alleggerirà e sarà sostituito dal calore della compassione.