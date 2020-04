Pjanic, c'è il Barcellona. Proposto un super scambio con la Juventus

Pjanic, c'è il Barcellona. Proposta di scambio con la Juventus

Miralem Pjanic al Barcellona, Arthur alla Juventus. L'idea di scambio sulla quale, secondo RAC-1, starebbero lavorando gli azulgrana e i bianconeri sarebbe questa. La stampa spagnola sottolinea che a causa della crisi economica dovuta al coronavirus, le societa' di calcio devono lavorare sugli scambi, magari di quei giocatori che nei rispettivi club sono chiusi o in difficolta'. Ecco perche' il Barça penserebbe a Pjanic che piace anche al Psg e che viene definito dal Mundo Deportivo un intoccabile, ma fino a qualche tempo fa, non adesso viste le presunte "difficolta' con Maurizio Sarri".

La Juventus ne starebbe gia' parlando con il club catalano che ha sempre avuto una particolare ammirazione per il bosniaco e che ha in organico il brasiliano Arthur Melo, un giocatore dal grande potenziale che non sempre riesce a mettere in mostra al Barça e che piace anche a Inter e Tottenham. Difficile pensare, pero', a un affare che prevede lo scambio di un giocatore di 30 anni (Pjanic) con uno di 23 (Arthur) senza contropartite economiche.