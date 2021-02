Porto-Juventus tv e streaming: Canale 5? Sky? Dove vedere la Juve in Champions

Porto-Juventus ci siamo. Cristiano Ronaldo torna nel suo Portogallo con la maglia bianconera per dare l'assalto al match d'andata degli ottavi di finale di Champions League (alle 21). Pirlo deve rinunciare a Cuadrado e Bonucci per infortunio. Ramsey e Dybala convocati: andranno in panchina. Vediamo una guida veloce per seguire Porto-Juventus in tv e streaming.

Porto-Juventus tv

Porto-Juventus sarà in diretta tv su Sky, per la precisione su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Federico Zancan e commento di Giancarlo Marocchi, a bordocampo ci sarà Giovanni Guardalà (Porto-Juventus si potrà seguire anche su Diretta Gol con Riccardo Trevisani)

Porto-Juventus tv: Canale 5? Niente diretta

Porto-Juventus in diretta free su Canale 5? Niente da fare per i tifosi della Juve non abbonati a Sky. Per la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League non è prevista la trasmissione del match.

Porto-Juventus streaming

Porto-Juventus in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno vederla su Sky Go (su smartphone e tablet, su pc o notebook). Possibile anche seguire Cristiano Ronaldo e la squadra bianconera su Now Tv: il servizio di streaming di Sky permette di acquistare ticket e pacchetti specifici.

Porto-Juventus Radio Rai

Porto-Juventus sarà raccontata in diretta su Radio Raio 1 dalle 21 con la cronaca di Franceso Repice e il commento tecnico di Massimo Orlando.

PORTO-JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2) Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.