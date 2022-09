Psg-Juventus: Canale 5, Sky o Prime Video? Dove vedere la Juve in Champions

Psg-Juventus dove vederlo in tv e streaming

PSG-Juventus ci siamo. Esordio dei bianconeri in Champions League al Parc des Princes di Parigi: Messi, Mbappè e Neymar contro la Signora che schiera un tridente con Kostic, Vlahovic e Milik. Max Allegri dovrà fare a meno dell'ex Angel Di Maria (neanche convocato), mentre è regolarmente presente Leandro Paredes arrivato nelle ultime ore di mercato proprio dalla squadra francese. Il Psg non ha mai vinto contro la Juve in otto gare ufficiali (2 pareggi, 6 ko), perdendo tutte le ultime sei. Il match tra il Paris Saing Germain e la Juve dove verrà trasmesso: Canale 5 in chiaro? Sky Sport? Amazon Prime Video? Ecco una breve guida per vedere il match di Champions League in tv e streaming.

Psg-Juventus dove vederlo in tv: Canale 5

PSG-Juventus, in diretta tv alle ore 21.00 sarà trasmesso su Canale 5 con telecronaca di Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin e Francesca Benvenuti-Gianni Balzarini come inviati. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. Il post partita di Psg-Juventus andrà su Canale 5 condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Psg-Juventus dove vederlo in tv: Sky Sport

Psg-Juventus si potrà vederlo anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con telecronaca di Andrea Marinozzi, commento Giancarlo Marocchi (bordocampo Giovanni Guardalà e Giorgia Cenni, Diretta Gol Riccardo Gentile). Pre e post partita in Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della prima giornata. All’esordio Giorgio Chiellini, novità e special guest di Sky Sport, che martedì sarà in collegamento da Los Angeles per condividere per la prima volta con il pubblico di Sky Sport la sua esperienza e la sua visione del calcio. Live dagli USA anche Alex Del Piero (martedì), mentre in studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso (mercoledì). Spazi news affidati a Mario Giunta.

Psg-Juventus dove vederlo in streaming

Psg-Juventus in streaming sarà visibile in diretta dalle 21 su Now, Mediaset Infinity, sportmediaset.it e sulla piattaforma Sky Go.

Psg-Juventus: probabili formazioni

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.

A disposizione: Navas, Danilo, Bernat, Renato Sanches, Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia, Gharbi.

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Rabiot, Paredes, Miretti, McKennie, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

ASSISTENTI: Beswick-Nunn.

IV UOMO: Coote.

VAR: Fritz.

ASS. VAR: Dingert.