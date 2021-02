Sondaggi, Giorgia Meloni (all'opposizione sale). Male il Pd. E Salvini...

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini primo partito stabile

Lega di Matteo stabilmente in testa nei sondaggi, PD di Nicola Zingaretti in flessione nell'ultima media elaborata da Termometro Politico. Molto bene Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni sale. Stabili M5S e Forza Italia. La settimana dall’8 al 14 febbraio mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG, Istituto Piepoli, Euromedia Research, Index Research e Winpoll.

Sondaggi, Pd di Nicola Zingaretti va giù

Mentre si è formato il governo con Mario Draghi premier, la Lega è rimasta stabilmente primo partito nelle intenzioni di voto con un dato del 23,7%, in linea con la media sondaggi delle ultime settimane. In difficoltà il Partito Democratico: i Dem di Nicola Zingaretti sono mediamente al 19,5% con una flessione nel confronto con le precedenti rilevazioni della maggioranza degli istituti presenti (quando la media del Pd era del 20%).

Sondaggi, Fratelli d'Italia sale. Giorgia Meloni allunga su M5S

Fratelli d’Italia, che sarà all'opposizione nel governo Draghi, è il terzo partito nei sondaggi. Fdi di Giorgia Meloni viene accreditato del 16,5% (la scorsa settimana la media era 16,1%) e precede di poco meno di due punti percentuali il Movimento 5 Stelle (M5S al 14,8%, sette giorni la media di Termometro Politico vedeva M5S sempre al 14,8%). Forza Italia si attesta invece al 7,1% (stabile il partito di Silvio Berlusconi).

Sondaggi, Azione di Calenda al 3,6%

Fra i partiti minori, i sondaggi settimanali rilevano una tendenza positiva per Azione di Carlo Calenda che raggiunge mediamente il 3,6% e supera lo sbarramento fissato dall’attuale legge elettorale in tutte le rilevazioni. Infine, Sinistra/LeU al 3,1% e Italia Viva con il 3% chiudono il lotto delle forze politiche in grado di superare il 2 per cento.