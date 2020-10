Sondaggi, GIORGIA MELONI GIU'. UN ALTRO GRANDE PARTITO SCENDE (NON LA LEGA)...

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI E PD DI ZINGARETTI STABILI

La Lega di Matteo Salvini resta stabile al primo posto nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio perde lo 01,% e si mantiene ben sopra al 24% (al 24,3% per essere precisi). Stabile anche il Pd. Nicola Zingaretti e il Partito Democratico infatti restano al 20,5% esattamente come una settimana fa secondo questo sondaggi.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA E M5S SCENDONO

Chi scende sono i partiti inseguitori: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e l'M5S arrestrano dello 0,3% nei sondaggi SWG. Fdi e il Movimento 5 Stelle passano rispettivamento al 15,7% e al 15,2%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA E LA SINISTRA SU

Bene Forza Italia. Silvio Berlusconi vede la sua 'squadra' tornare sopra il 6% (al 6,1% con due decimi guadagnati) e anche la Sinistra ha un trend in crescita (al 3,7% dal 3,5%).

SONDAGGI, ITALIA VIVA ACCELERA

Vola Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi guadagna lo 0,4% e sale al 3,4%. Leggera crescita per Azione di Calenda (3,2% da 3,1%), mentre arretrano +Europa (2,1% con -0,2%) e i Verdi (1,7% era 1,8%). Scende anche Cambiamo! che passa all'1,1% e lascia lo 0,3%.