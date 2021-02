Sondaggi, governo Draghi: festeggia M5S. Un clamoroso sorpasso tra i partiti

Sondaggi, M5S-Fratelli d'Italia più vicini. Lega: Salvini resta leader

M5S più vicino a Fratelli d'Italia (che accusa una lieve flessione) nei sondaggi. Se il Movimento 5 Stelle di Crimi-Di Maio avvicina Giorgia Meloni (nel sondaggio Swg addirittura la sorpasserebbe), così non accade tra Zingaretti e Salvini. La Lega mantiente il suo vantaggio. Forza Italia sopra al 7% (ma oscilla a seconda dei sondaggi). Cresce Italia Viva di Matteo Renzi. Vediamo il trend dei partiti in questi caldi giorni politici che stanno portando alla formazione del governo Draghi.

Sondaggi, Lega-PD, lieve flessione di Fratelli d’Italia

Lega-PD: distacco invariato nei sondaggi e Fratelli d’Italia in lieve flessione si diceva: sono i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Il periodo è dal 1° al 7 febbraio mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG, Euromedia Research, Index Research, Emg e Demos&pi.

Sondaggi, Lega di Salvini davanti a Pd di Zingaretti di oltre 3,5%

La Lega di Matteo Salvini con un dato medio del 23,7% si conferma infatti primo partito lasciando pressoché inalterato il vantaggio sul Partito Democratico, accreditato ancora al 20% nella media settimanale. La Lega vola per Euromedia Research (24,3%), mentre Demos&pi. (22,8%) è il sondaggio che dà i valori minimi per il partito guidato da Matteo Salvini. Nicola Zingaretti è alto nei sondaggi per Demos&pi. (20,9%), Euromedia Research invece rileva i valori minori per il Pd (19,5%)

Sondaggi, Fratelli d'Italia al 16%. M5S quasi al 15%. Il sondaggio Swg vede il sorpasso del Movimento 5 Stelle su Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia mediamente al 16,1% e il Movimento 5 Stelle si attesta al 14,8%: si riduce la distanza nei sondaggi. Nella rilevazione di SWG in particolare, la formazione fondata da Beppe Grillo torna inoltre terzo nelle intenzioni di voto davanti al partito di Giorgia Meloni: M5S viene dato al 16,3% (mentre il trend più basso è di Emg con il 13,9%). Va detto che invece il sondaggio di Demos&pi. porta quasi al 17% Fratelli d'Italia (16,9%), mentre le rilevazioni più sfavorevoli per Fdi sono di Euromedia Research (15,8%)

Sondaggi, Forza Italia sopra al 7%. Italia Viva al 4,1% nel sondaggio di Emg

Sempre nel centrodestra, Forza Italia nella media settimanale dei sondaggi è al 7,1%. Attenzione: ballano due punti per gli azzurri di Silvio Berlusconi. Demos&pi. li accredita del 7,8%, mentre SWG del 5,8%. Fra i partiti minori, sempre molto vicine Azione di Carlo Calenda (3,5% la punta massima è di Index Research con il 3,8%), Sinistra/LeU (3,4% per SWG arriva al 4%) e la protagonista della crisi di governo Italia Viva che risale lievemente nel dato medio fino al 3,3% (con il sondaggio di Emg che porta il partito di Matteo renzi al 4,1%). L’ultima forza politica sopra il 2 per cento nella media settimanale è infine +Europa (2,1%).