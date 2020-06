Sondaggi, Lega e Pd calano. Non solo Salvini e Zingaretti.. Renzi accelera

Sondaggi, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti scendono - Ultimissimi sondaggi politici

Lega di Matteo Salvini primo partito con il 26,8% secondo un sondaggio EMG Acqua presentato l'11 giugno ad Agorà. Il Carroccio però perde lo 0,4% sui sondaggi della settimana scorsa. Perde la Lega, ma perde anche il Pd. Sì, perchè il Partito Democratico tocca la soglia del 20% e lascia lo 0,3% sugli ultimissimi sondaggi politici Emg Acqua di sette giorni fa.

Sondaggi, M5s sale e Fratelli d'Italia scende . Ultimissimi sondaggi politici

M5S sorride: per i 5 Stelle di Crimi e Di Maio la quota del 16,0% è raggiunta, con uno 0,2% sulla scorsa settimana. Scende invece Fratelli D'Italia stando al sondaggio in questione: Giorgia Meloni vede Fdi al 14,2% contro il 14,5 del 4 giugno. Insomma, tra i primi 4 partiti italiani, 3 vanno giù in una settimana.

Sondaggi, Forza Italia su. Renzi e Calenda accelerano - Ultimissimi sondaggi politici

Sale Forza Italia, seppur di poco: Silvio Berlusconi però vede il suo partito toccare il 7,0% nei sondaggi Emg Acqua (settimana scorsa 6,9%). Bene Italia Viva: il partito di Matteo Renzi prende lo 0,3% arrivando al 5%. Corre anche Azione (Calenda) al 3% (dal 2,6%). Lascia qualcosa sul tavolo dei sondaggi La Sinistra al 2,1% (era 2,2%). Stabile Europa Verde all'1,6%, mentre piu' Europa passa al 1,4% (da 1,5%).

Sondaggi, partito Giuseppe Conte agguanta il Pd di Zingaretti - Ultimissimi sondaggi politici

Se si votasse oggi un ipotetico partito di Giuseppe Conte varrebbe il 15% (anche se, come ha scritto Affari nei giorni scorsi, sembra un'ipotesi superata). In quel caso la Lega scenderebbe al 25,6%. Salvini sarebbe seguito ancora dal PD, ma i Dem sarebbero al 15,1 contro il 15% del partito di Conte. Poi Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 13%, M5S al 10,7%, Forza Italia al 6,1%. Italia Viva sarebbe al 4%, Azione (Calenda) al 2,7%, La Sinistra 2,1%, Europa Verde al 1,5%, piu' Europa al 1,4%.