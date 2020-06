Nasce la lista Conte? "Superata. Non c'è più questa ipotesi"

Pronta la lista Con Te? Ambienti vicini al presidente del Consiglio Giuseppe Conte definiscono l'eventualità del lancio della sua lista personale "superata. Non c'è più questa ipotesi". L'idea di un partito personale non è quindi al momento in cima ai pensieri di Conte, anche perché ci sono molte variabili che richiedono tempi lunghi per la loro definizione: dalla legge elettorale con la proposta della maggioranza di un proporzionale con sbarramento alla tedesca fino alla partita per il Quirinale del 2022, passando per quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle che, di fatto, è senza un vero leader dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. La smentita alla nascita di Con Te da parte di Palazzo Chigi, forse, arriverà, intanto meglio lasciar passare l'ipotesi come uno dei tanti ballon d'essai di inizio estate. Gli stessi ambienti vicini al premier, invece, rispondono in modo netto "no" alla domanda se sia vero che Conte abbia intenzione di candidarsi alle suppletive in Sardegna per il Senato.