Sondaggi, Lega di Salvini cade. Un grande partito fa il RECORD e vola

Sondaggi, Fratelli d'Italia supera M5s. Giorgia Meloni record

Fratelli d'Italia fa il nuovo record: per il partito di Giorgia Meloni è 16,0% di potenziali consensi nei sondaggi della settimana secondo la Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. Fdi sorpassa il Movimento 5 Stelle (15,9%) come terzo partito.

Sondaggi, Pd sale e avvicina la Lega

Bene il Pd nei sondaggi. Il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti, forse sull'onda dell'entusiasmo per i buoni risultati alle ultime elezioni Regionali e Comunali, guadagna lo 0,7% e sale al 20,9%. Ora solo 3,4 punti dividono I Dem dalla prima posizione detenuta dalla Lega di Salvini.

Sondaggi, Lega di Salvini scende. Forza Italia giù

Già, la Lega di Matteo Salvini. La supermedia dei sondaggi dà il Carroccio in calo dello 0,9% al 24,3%. Da segnalare nel centrodestra che pure Forza Italia scende (-0,5). Il partito di Silvio Berlusconi è al 6,6%.

Sondaggi, Centrodestra e partiti governo Conte

I sondaggi Youtrend dà poi i partiti della maggioranza che sostengono il governo Conte al 42,7% (+0,1%), mentre l'opposizione di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al 48,1% (-0,1%). Da segnalare poi il Centrosinistra al 28,6% (+0,4) e LeU al 2,9%.

Sondaggi politici: Lega, Pd, Fratelli d'Italia, M5S, Forza Italia, La Sinistra, Italia Viva... Ultimo sondaggio

Lega 24,3 (-0,9)

PD 20,9 (+0,7)

FDI 16,0 (+1,0)

M5S 15,9 (+0,1)

Forza Italia 6,6 (-0,5)

Italia Viva 3,0 (=)

Azione 2,9 (-0,2)

La Sinistra 2,9 (-0,7)

+Europa 1,8 (-0,1)

Verdi 1,6 (+0,1)

SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO

Maggioranza di governo 42,7 (+0,1)

Opposizione di centrodestra 48,1 (-0,1)