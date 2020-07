Sondaggi: Lega giù e Giorgia Meloni avanza. Pd e M5S.. L'ULTIMO SONDAGGIO!

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI AVANTI 5 PUNTI SU PD DI ZINGARETTI

La Lega di Matteo Salvini è al 26%, secondo l’ultimo sondaggio di Demopolis per la trasmissione di La7, Otto e Mezzo. Il Carroccio ha quasi cinque punti di vantaggio rispetto al Pd. Il Partito Democratico di Nicola Zingretti è al 21,2%.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA IN SCIA AL MOVIMENTO 5 STELLE

Questi sondaggi politici danno poi il Movimento 5 Stelle al 15,8%. E per l'M5S si profila la minaccia di Fratelli d’Italia visto che il partito guidato da Giorgia Meloni è ora al 15%.

SONDAGGI: FORZA ITALIA, LA SINISTRA, ITALIA VIVA E AZIONE DI CALENDA

A seguire, il sondaggio Demopolis vede Forza Italia al 6%, mentre La Sinistra (ovvero Sinistra italiana e Leu) è al 3,4%. Italia Viva di Matteo Renzi è vicinissima, visto che i sondaggi in questione la danno al 3,2%. Azione di Calenda? Al 2,5%. Nessun altro partito riesce a superare la soglia del 2%. Gli indecisi sono tanti: stando ai sondaggi Demopolis al 19%, mentre l’affluenza stimata è del 68%.

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI E FRATELLI D'ITALIA: SU E GIU'. PD E M5S LIEVE CALO

Una riflessione che emerge dal sondaggio di Demopolis è sul trend registrato dalle europee del maggio 2019 ad oggi. La Lega di Matteo Salvini ha perso oltre otto punti (dal 34,3% al 26% rilevato in questi sondaggi). Mediamente stabili, anche se in leggero calo, il Pd e il Movimento 5 Stelle. Fratelli d’Italia è il partito che registra la crescita più importante: il partito di Giorgia Meloni ha quasi triplicato i consensi in un anno, passando dal 6,4% delle europee al 15% di oggi. La forbice tra il primo e il quarto partito italiano (Lega-Fratelli d'Italia) si è notevolmente ridotta: dal 28% di un anno fa ai soli 11 punti di differenza di oggi.