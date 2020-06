Sondaggi, M5S al 30% con Giuseppe Conte leader. Lega e Pd... Tutti i numeri

Sondaggi, M5S sfiora il 30% con Giuseppe Conte leader

Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle? Per il M5S significherebbe un aumento dell'elettorato potenziale dall'attuale 19,8% al 29,9%, colmando il gap con la Lega e FdI che hanno un elettorato potenziale compreso tra il 25% e il 30%. Lo rivela l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della Sera. Sondaggio secondo cui il premier prevale, nella possibile leadership del M5S, tra i pentastellati con il 42% delle preferenze, precedendo l’ex capo politico Luigi Di Maio (27%), quindi Alessandro Di Battista (19%) e l'attuale reggente Vito Crimi (2%). E nella scelta secca tra Conte e Di Battista, il primo prevale in misura netta sul secondo sia sulla totalità della popolazione (43% a 13%) sia tra gli attuali elettori pentastellati (67% a 17%).

Stando alla rilevazione del sondaggio Ipsos, inoltre, un eventuale partito del premier Giuseppe Conte si attesterebbe al 14,1% collocandosi al quarto posto dopo la Lega (23,2%), Fratelli d'Italia, (16,6%), Pd (15,8%), e davanti al M5S (12,7%). Il premier raccoglie il risultato del gradimento nella gestione dell'emergenza sanitaria che ha fatto registrare un significativo aumento di consenso.

L’indice di gradimento, spiega il CorSera, per il suo operato è passato da 48 registrato nel mese di febbraio a 66 nel mese di aprile, nel pieno del lockdown, per poi assestarsi in questa settimana a 61. A fronte di questa crescita di apprezzamento personale, da qualche tempo viene evocato un possibile futuro politico da parte di Conte, accompagnato dalla consueta domanda su quanto potrebbe "valere" elettoralmente una

sua "discesa in campo".