Sondaggi, M5S: effetto Conte finito. Pd: riscossa Letta. Meloni e Salvini...

Sondaggi, M5S: effetto Conte stop

L'effetto Giuseppe Conte sta terminando nei sondaggi? Secondo Emg per la Rai, M5S resta il secondo partito (con distacco), ma perde l'1,4%. Tanto basta comunque per tenere quota 20%, però va registrata l'inversione di tendenza.

Sondaggi, Pd: effetto Letta e il Partito Democratico accelera

Chi cambia marcia è il Pd. Lontano da Lega-M5S e ancora 'quarto in classifica' nel sondaggio, ma in netta risalita: l'effetto Letta (nuovo segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti) vale una crescita del 2,1% che porta il Partito Democratico a ridosso di Fratelli d'Italia con 16,1% dei consensi in questa rilevazione.

Sondaggi, Lega: Matteo Salvini al comando (ma in calo)

Il primo partito italiano? Ovviamente la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio registra il 22% in questo sondaggio, anche se questa settimana perde mezzo punto rispetto a quella precedente. Il vantaggio su M5S comunque cresce (visto il calo del Movimento 5 Stelle) e ora il vantaggio sarebbe di due punti netti.

Sondaggi, Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni cresce

Fratelli d'Italia resta al terzo posto: per il partito di Giorgia Meloni una settimana positiva, stando ai sondaggi Emg, con il 16,8% che vale un trend in crescita dello 0,4%.

Sondaggi, Forza Italia giù

Chi scende è Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi lasciano lo 0,3% e passano al 6,5%. Dietro c'è Italia Viva di Matteo Renzi con il 4% che precede Azione di Calenda (al 2,9%).

Sondaggi "16 marzo 2021"/ "9 marzo 2021"/ TREND

Lega /22,0 /22,5/ -0,5

Movimento 5 stelle /20,0/ 21,4/ -1,4

Fratelli d'Italia /16,8 /16,4/ 0,4

Partito Democratico /16,1 /14,0/ 2,1

Forza Italia /6,5 /6,8/ -0,3

Italia Viva /4,0/ 4,3/ -0,3

Azione /2,9 /3,2/ -0,3

Europa Verde /1,9/ 1,8 /0,1

Sinistra italiana /1,8 /1,7 /0,1

Articolo 1 -Mdp /1,6 /1,6/ 0,0

Più Europa /1,5 /1,8/ -0,3

Cambiamo /1,3 /1,3/ 0,0

Altro partito /3,6 /3,2/ 0,4

* Indecisi+non voto: 41,3%