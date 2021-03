Sondaggi, Pd, effetto Letta e recupero: ma M5S ancora lontano. E la Meloni...

Sondaggi, Pd: effetto Letta, ma M5S (in calo) ancora lontano. Matteo Salvini giù, Giorgia Meloni su

Il Pd recupera tantissimo secondo i sondaggi EMG: l'effetto Letta si fa sentire, ma i Dem restano il quarto partito. M5S in discesa invece, però i 5 Stelle restano la seconda forza virtuale del Paese. Lega al comando (ma il Carroccio di Matteo Salvini registra un calo), Fratelli d'Italia in crescita (Fdi di Giorgia Meloni guadagna quasi mezzo punto). Andiamo a vedere i trend di questo sondaggio partito per partito.

Sondaggi, M5S: effetto Conte stop

L'effetto Giuseppe Conte sta terminando nei sondaggi? Secondo Emg per la Rai, M5S resta il secondo partito (con distacco), ma perde l'1,4%. Tanto basta comunque per tenere quota 20%, però va registrata l'inversione di tendenza.

Sondaggi, Pd: effetto Letta e il Partito Democratico accelera

Chi cambia marcia è il Pd. Lontano da Lega-M5S e ancora 'quarto in classifica' nel sondaggio, ma in netta risalita: l'effetto Letta (nuovo segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti) vale una crescita del 2,1% che porta il Partito Democratico a ridosso di Fratelli d'Italia con 16,1% dei consensi in questa rilevazione.

Sondaggi, Lega: Matteo Salvini al comando (ma in calo)

Il primo partito italiano? Ovviamente la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio registra il 22% in questo sondaggio, anche se questa settimana perde mezzo punto rispetto a quella precedente. Il vantaggio su M5S comunque cresce (visto il calo del Movimento 5 Stelle) e ora il vantaggio sarebbe di due punti netti.

Sondaggi, Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni cresce

Fratelli d'Italia resta al terzo posto: per il partito di Giorgia Meloni una settimana positiva, stando ai sondaggi Emg, con il 16,8% che vale un trend in crescita dello 0,4%.

Sondaggi, Forza Italia giù

Chi scende è Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi lasciano lo 0,3% e passano al 6,5%. Dietro c'è Italia Viva di Matteo Renzi con il 4% che precede Azione di Calenda (al 2,9%).

Sondaggi "16 marzo 2021"/ "9 marzo 2021"/ TREND

Lega /22,0 /22,5/ -0,5

Movimento 5 stelle /20,0/ 21,4/ -1,4

Fratelli d'Italia /16,8 /16,4/ 0,4

Partito Democratico /16,1 /14,0/ 2,1

Forza Italia /6,5 /6,8/ -0,3

Italia Viva /4,0/ 4,3/ -0,3

Azione /2,9 /3,2/ -0,3

Europa Verde /1,9/ 1,8 /0,1

Sinistra italiana /1,8 /1,7 /0,1

Articolo 1 -Mdp /1,6 /1,6/ 0,0

Più Europa /1,5 /1,8/ -0,3

Cambiamo /1,3 /1,3/ 0,0

Altro partito /3,6 /3,2/ 0,4

* Indecisi+non voto: 41,3%