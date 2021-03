Sondaggi, Pd torna il secondo partito dietro la Lega: effetto Letta! Mentre M5S-Fdi...

Sondaggi politici: il Pd torna al secondo posto dietro alla Lega. Secondo l'ultima rilevazione di Swg, il Partito Democratico recupera rispetto al quarto posto della scorsa settimana ed esce dalla crisi post dimissioni di Nicola Zingaretti come segretario. M5S e Fratelli d'Italia sono al terzo posto appaiati (Fdi di Giorgia Meloni in lieve crescita, Movimento 5 Stelle in leggero calo).

Sondaggi, Pd di Enrico Letta e Lega di Matteo Salvini top. Forza Italia? Silvio Berlusconi va giù. M5S aggancia Fratelli d'Italia. I trend del sondaggio Swg della settimana

Il Pd di Enrico Letta (nuovo segretario) e la Lega di Matteo Salvini sono i partiti della settimana nei sondaggi Swg. In lieve calo Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni viene raggiunto dal M5S (a sua volta in lieve crescita). Forza Italia, stando ai numeri di questo sondaggio va giù. Mentre Azione di Calenda, Sinistra Italia e Italia Viva... Andiamo a vedere i trend partito per partito.

Sondaggi, Pd vola con Enrico Letta e torna il secondo partito dietro alla Lega di Salvini

Il Pd risale e guadagna quasi un punto (0,8% per la precisione) negli ultimi sondaggi politici Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Partito Democratico, con Enrico Letta nuovo segretario (dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti) ora è al 17,4%. I Dem tornano a essere il secondo partito italiano, davanti a Fratelli d'Italia e M5S.

Sondaggi: Lega, Pd, M5s, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Azione. I numeri dei partiti politici





Sondaggi, Lega di Salvini accelera. Fratelli d'Italia frena M5S sale (di poco)

La Lega è al comando nei sondaggi e per il Carroccio di Matteo Salvini è una settimana positiva: torna sopra al 24% (24,2%) e guadagna lo 0,7%. Chi scende è Fratelli d'Italia: di poco (0,2%), ma tanto basta a farsi agganciare da M5S (che cresce di due decimi) a quota 17%.

Sondaggi: Sinistra Italiana, MDP, Italia Viva, +Europa, Verdi. I numeri dei partiti politici





Sondaggi, Forza Italia e Azione di Calenda giù

Male Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono mezzo punto nel sondaggio Swg e passano al 6,5%. Dietro c'è Azione di Calenda che arretra al 3,2% (da 3,7%). Quindi Sinistra Italiana al 2,8% (era al 3%). Mdp Articolo 1 è al 2,4% davanti a Italia Viva (2,2%), +Europa (2%) e i Verdi (1,9%).

Sondaggi, Pd: gli elettori Dem promuovono Enrico Letta