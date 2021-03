Sondaggio, Pd crisi: i numeri che allarmano il Partito Democratico

Sondaggio, Pd crisi: da dove ha origine?

La crisi del Pd esplosa con le dimissioni da segretario di Zingaretti da dove ha origine? E' il tempo di un sondaggio di Termometro Politico. Vediamo cosa hanno risposto.

Sondaggi, crisi Pd, per 44,4% italiani partito lontano da Paese reale. I numeri del sondaggio di Termometro Politico

Per il 44,4% il Partito Democratico è ormai lontano dal Paese reale ed è concentrato solo sulle lotte interne. Per il 27,7% i responsabili della crisi dem sono i renziani ancora presenti nel partito mentre per il 19,2% la crisi del Pd è dovuta all'arroccamento su Giuseppe Conte e un'alleanza con il M5S. Il 5,4% derubrica la crisi a normali dinamiche interne, tipiche di un partito non leaderista e democratico.