Spezia-Juventus dove vederla: Sky, Dazn...? Tv, streaming e news formazioni

Spezia-Juventus ci siamo. I bianconeri vanno a caccia della prima vittoria in campionato dopo 4 partite di serie A senza successi (peggiore partenza negli ultimi 60 anni). Match in programma mercoledì 22 settembre allo Stadio Alberto Picco (ore 18,30). La Juve di Max Allegri dovrebbe rilanciare Federico Chiesa torna titolare, Kean in attacco con Dybala al posto di Morata e de Ligt centrale difensivo con Bonucci (Out Chiellini, febbricitante e non convocato). McKennie può trovare spazio. Spezia-Juventus: dove vederla? Ecco una guida veloce per tv e streaming (oltre alle probabili formazioni).

Spezia-Juventus: Dazn? Sky? Dove vederla

Spezia-Juventus in tv non andrà su Sky che non ha la diretta del match. Sarà invece su Dazn che ha i diritti sulle 10 partite di ogni turno di serie A. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Spezia-Juventus radio

Spezia-Juventus sarà raccontata in diretta su Rai Radio 1 dalle 18,30 con la cronaca di Giuseppe Bisantis insieme a Salernitana - Verona (radiocronaca di Cristiano Piccinelli).

Spezia-Juventus formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Manaj; Gyasi, Maggiore, Salcedo; Bourabia, Ferrier; Bastoni, Hristov, Nikolaou, Amian, Zoet. All. Motta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi, Dybala, Kean. All. Allegri.