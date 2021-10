Zenit-Juventus dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Tv e streaming: news

Zenit-Juventus dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Tv, streaming, formazioni

Zenit-Juventus sarà trasmessa in diretta su Prime Video mercoledì 20 ottobre alle 21. La sfida è in esclusiva su Amazon e dunque niente match su Sky, Canale 5 o Mediaset Inifnity+. Vediamo il programma di Amazon per la sfida di Champions League che vede la Juve in cerca della terza vittoria (dopo quelle su Malmoe e Chelsea) senza Paulo Dybala (Max Allegri ha però fatto sapere che la Joya sta bene e verrà convocato per Inter-Juventus).

Zenit-Juventus su Amazon Prime Video

Zenit-Juventus vedrà il pre-partita dalle 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00 su Amazon Prime Video. In diretta dal Saint Petersburg Stadium con Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni. Pre-partita con l’intervista esclusiva a Gigi Buffon. La telecronaca di Zenit-Juventus su Amazon Prime Video è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. L'highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 con Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Zenit-Juventus radio

La partita tra Zenit e Juventus sarà in diretta su Radio Rai con la cronaca di Giuseppe Bisantis, in contemporanea a Manchester United-Atalanta (leggi qui dove vederla).

Zenit-Juventus formazioni

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.