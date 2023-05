Juventus penalizzazione -10: 3 punti per responsabilità di Agnelli. E Paratici... Svelate le motivazioni

Juventus, le motivazioni della Corte d’Appello FIGC sulla penalizzazine di 10 punti in classifica

Juventus e la penalizzazione di 10 punti: rese note dalla Corte Federale d'Appello le motivazioni in merito al processo plusvalenze, alla sentenza del 22 maggio scorso.

Juventus plusvalenze, Corte d’appello Figc, penalizzazione 10 punti sanzione "idonea per afflittività"

"Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati". E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di appello federale della Figc, dopo la nuova udienza del processo plusvalenze, che ha deciso per una penalizzazione di 10 punti in classifica alla Juventus e al proscioglimento dei dirigenti bianconeri.

Juventus penalizzazione -10: i punti per le responsabilità di Paratici, Agnelli, Arrivabene, Cherubini... Le motivazioni della Corte d'Appello Figc

Nelle motivazioni della sentenza della Corte federale di appello sul caso plusvalenze emergono i criteri con cui è stato deciso il -10 alla Juventus. La penalizzazione è stata commisurata alle responsabilità dei singoli dirigenti: Paratici 4 punti, Agnelli 3, Arrivabene 2, Cherubini 1. Mentre il proscioglimento degli altri membri del Cda senza firma ha determinato lo “sconto” di 5 punti rispetto al -15 iniziale.

