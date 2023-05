Juventus, retroscena sul patteggiamento: mossa di Elkann che chiude i giochi

Juventus: manovre stipendi, accordo per il patteggiamento

La Juventus accelera per chiudere tutti i processi e ripartire senza penalizzazioni la prossima stagione. Il club bianconero ha trovato un accordo con la Procura Figc per anticipare a oggi il processo relativo al filone "stipendi" che era in programma il prossimo 15 giugno. Con questa mossa, la Juve accetterà una nuova ridotta, penalizzazione (due o tre punti) e una multa che, magari non sarà morbidissima, ma neppure drammatica.

Da capire quanto concretamente sarà la nuova penalizzazione, ma la sensazione è che lascerà la Juventus fuori dall'Europa League però probabilmente in Conference (attualmente i bianconeri sono settimi con 59 punti davanti a Torino e Fiorentina a 53) così da scontare eventualmente senza grandi drammi l'eventuale esclusione dalle coppe per un anno che potrebbe arrivare dall'indagine Uefa (se non si qualificasse per nessuna competizione, invece, l'organizzazione guidata da Ceferin farebbe scattare l’esclusione la prima volta utile).

La mossa della Juventus permetterà alla squadra di ripartire il prossimo campionato senza le incertezze che hanno caratterizzato questa prima parte d'anno (dal -15 all'annullamento della penalizzazione sino al -10 dei giorni scorsi). La Juve ha dunque deciso di seguire la strada del patteggiamento con Chiné e la Procura federale. Patteggiamento ottenuto dalla Procura che dovrà però essere accettato dal Tribunale Federale Nazionale. Se sarà accettato alla Juve sarà comminata una pena scontata di un terzo e il pronunciamento sarà definitivo, senza possibilità di ricorso.