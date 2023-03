Plusvalenze Juventus, penalizzazione di 15 punti via? Il giorno del giudizio

Plusvalenze Juventus, la data del processo al Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti

Fissata la data la seduta del Collegio di Garanzia del Coni: mercoledì 19 aprile alle ore 14.30 sarà il giorno del giudizio in cui verrà discusso il ricorso della Juventus contro la sentenza della Corte d'Appello Federale, che ha inflitto 15 punti di penalità nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze. Lo riporta l'Ansa.

Plusvalenze Juventus: club bianconero punta a cancellare i 15 punti di penalizzazione. Cosa può accadere

La Juventus vuole ribaltare la sentenza di primo grado della Caf di gennaio per riuscire a cancellare i 15 punti di penalizzazione e per questo ha preparato una memoria di nove punti. I membri del Collegio di Garanzia, dopo aver studiato a fondo le carte, dovranno valutare se annullare la sentenza nel caso decidessero che è viziata da errori procedurali o di forma (in quel caso la decisione è inappellabile) o di confermare la sentenza, rigettando il ricorso della Juve. Esiste però una terza possibilità: il rinvio alla Corte d'Appello Federale che corregga eventuali vizi: in quel caso, la Corte dovrebbe riscrivere le motivazioni, confermando la condanna di 15 punti contro la Juventus o, eventualmente, rimodulando la penalizzazione e le inibizioni.

Juventus penalizzazione e la lotta Champions tra Inter-Lazio-Milan-Roma

Una eventuale cancellazione dei 15 punti di penalizzazione cambierebbe completamente la lotta Champions. La Juventus infatti salirebbe al secondo posto con 53 punti davanti all'Inter con 50 e alla Lazio con 49. Il Milan sarebbe quinto con 48 davanti alla Roma a quota 47. Con la cofnerma dei 15 punti la Juve resta comunque vicina alla zona Europa visto che attualmente l'Atalanta è sesta con sole 4 lunghezze di vantaggio sui bianconeri. Tra l'altro la squadra di Max Allegri va ricordato che è in semifinale di Coppa Italia (contro l'Inter) e ha eliminato il Friburgo (1-0 a Torino gol di Angel Di Maria, 2-0 in Germania con le reti di Vlahovic su rigore e Chiesa) volando ai quarti di Europa League (la vincitrice della competizione ha diritto a un posto in Champions).