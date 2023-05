Juventus plusvalenze, penalizzazione: chiesti 11 punti dalla Procura Figc

Juventus-plusvalenze, la Procura Figc chiede 11 di punti di penalizzazione

La Procura ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus e 8 mesi di inibizione agli ex dirigenti coinvolti nelle indagini. Questa è la richiesta dell'accusa.

Se la Corte federale d'Appello accogliesse questa richiesta, i bianconeri scivolerebbero all'ottavo posto, a 58 punti, una lunghezza dietro la Roma, ma con ancora da giocare la partita sul campo dell'Empoli (in programma in serata) e con la possibilità di salire a 61 punti: meno 3 dal Milan quarto in classifica.

