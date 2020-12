Juventus regina dei social. Milan meglio dell'Inter. La classifica

Juventus campione d'Italia dei social davanti alle milanesi. È stata stilata da Prima Online la classifica delle squadre di calcio più performanti sui social: la Juventus resta prima in graduatoria, staccando di lunghezza il Milan, al secondo posto, e l’Inter, al terzo, ma “con i rossoneri più tonici dei nerazzurri in termini di video views attivate”.

Dietro alle tre storiche grandi del calcio italiano c'è una bella bagarre. Prima Online mette in evidenza la “notevole risalita del Napoli (quarto assoluto)” che stacca dalla Roma, mentre la Lazio sorpassa l’Atalanta piazzandosi al sesto posto. Fiorentina resta ottava, mentre il Torino, “nonostante i risultati sportivi peggiori degli ultimi anni” sale in undicesimo posto, prima di Parma e Genoa. Concludono la top ten il Cagliari al nono posto e la Sampdoria al decimo.

Per le major, il terreno di sfida è Instagram, precisa Prima Online, puntando sui campioni, protagonisti social che macinano follower, in cui il Milan punta molto su Zlatan Ibrahimovic mentre la Juve ha sua maestà Cristiano Ronaldo a far da traino, che ha fatto il boom di interazioni con le immagini postate per i match con Cagliari e Spezia, mentre.

Qui di seguito riportiamo la tabella pubblicata da Prima Online, mentre per leggere l’analisi completa rimandiamo al sito Prima Online.