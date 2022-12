Juventus retrocessa in Serie B. Milioni di tifosi in lacrime

Juventus, retrocessione in B?



Juventus in Serie B? Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe rischiare la Serie B, o una penalizzazione in campionato, solamente se l’alterazione dei bilanci avrebbe causato un’alterazione sull’iscrizione al campionato. Questo ciò che evidenziano alcuni esperti del settore economico-finanziario legato anche agli studi sulla giustizia sportiva.

Il rischio Serie B, almeno per il momento, dopo le intercettazioni emerse e documenti alla mano, resta un’ipotesi da non scartare. Bisognerà capire le analisi della nuove intercettazioni in possesso dei pm e delle possibili prove che la magistratura potrebbe aver scoperto dopo mesi-settimane di indagini.

Dopo le dimissioni del Cda della Juventus, continuano le preoccupazioni in casa bianconera. Il prossimo 18 gennaio ci sarà la nomina del nuovo CdA della Juve, con Gianluca Ferrero nuovo presidente. Possibile ritorno anche per Del Piero, anche se l’ex capitano bianconero potrebbe tornare in società solamente con un ruolo attivo e non solo da “ambasciatore”.