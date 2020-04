Juventus, Ronaldo lancia la sfida sugli addominali: ma Semenya lo batte...

In tempi di coronavirus, si trova il tempo lanciandosi nuove sfide sportive a distanza. Come ha fatto l'attaccante della Juve Cristiano Ronaldo, che su Instagram ha invitato gli altri a superare il suo record di addominali in 45 secondi. CR7 ne ha fatti 142, ma incredibilmente c'è chi lo ha battuto: la velocista Caster Semenya, che ne ha fatti 176. Il fenomeno portoghese, da sempre insaziabile di vittorie, stavolta è costretto ad arrendersi.