Juventus, svolta Elkann col nuovo cda. E le voci sulla cessione.. I rumors

La Juventus di Elkann riparte col nuovo cda

La Juventus ha depositato la lista del nuovo cda con il duo composto da Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino alla guida del club (entrano Fioranna Negri, Laura Cappiello e Diego Pistone: verranno eletti dall’Assemblea degli azionisti di che si terrà il prossimo 18 gennaio). Il primo obiettivo è di mettere in sicurezza la società: sistemare i conti e riportare la Vecchia Signora al top (in campionato tra l'altro prima del Mondiale in Qatar la squadra di Allegri ha ripreso a correre chiudendo al terzo posto a due punti dal Milan: piena zona Champions e il sogno scudetto, pur col super Napoli a +10, non è impossibile).

Juventus, fondo pronto a investire due miliardi per il club?

Il futuro della Juventus? Nelle scorse settimane si è molto parlato del possibile interesse da parte di fondi per acquistare la Vecchia Signora. Dal Qatar agli Stati Uniti la Juve è un club vincente, dal brand forte e che riscuote ovviamente grandi attenzione. Luca Momblano in una diretta Juventibus aveva raccontato di investitori pronti a spendere 2 miliardi di euro per la società bianconera. A inizio dicembre alcune voci da ambienti finanziari londinesi avevano paventato una possibile cessione societaria. Tutti scenari comunque non di breve periodo. Secondo quanto riporta lo spiffero.it parlando del nuovo cda della Juventus e dei rumors su un eventuale passaggio di proprietà "nel complesso, fanno notare analisti che da tempo seguono la galassia Exor, si tratta di professionisti particolarmente orientati a operazioni di merger e cessioni. Insomma, tutto lascia intendere che nei piani di John Elkann non sia affatto esclusa la possibilità di una vendita dello storico club di famiglia. Anzi. E non è un caso che da tempo circoli sotto la Mole la voce di un interesse per la squadra bianconera da parte di un fondo di investimento. Ma prima occorre mettere in sicurezza la società".