Juventus, tutti pazzi per Alisha Lehmann. “Io e Douglas Luiz insieme alla Juve? Un sogno"

Dopo Douglas Luiz a rinforzare il centrocampo bianconero, come previsto la fidanzata che ha firmato con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027. La coppia si riunirà presto a Torino, dopo l’eliminazione del Brasile dalla Coppa America ai quarti di finale contro l’Uruguay. “Sono felicissima, la Juve ha una grande storia, tant’è che devo essere onesta: quando ho svolto le visite mediche, ho visto tanti tifosi al J|medical, scendendo dall’automobile ero un po’ nervosa, ma adesso va tutto benissimo”, ha detto la campionessa (anche star social con quasi 17 milioni di followers su Instagram - in Svizzera è la sportiva più seguita davanti a un certo Roger Federer) che arriva come Douglas Luiz dall'Aston Villa.

Per lei una stagione con 17 presenze e tre gol, in parte limitata dagli infortuni. Le caratteristiche tecniche? “Prima di tutto il ritmo: mi piace dribblare, agire in velocità, ovviamente segnare gol, ma mi piace anche fornire assist alle compagne, sono felice quando posso giocare per la squadra, e anche questa è una caratteristica che ho imparato in questi anni di carriera”. E ancora: “Per me e Douglas essere insieme nello stesso Club è un sogno: abbiamo spesso giocato in città differenti, e quindi poter vivere queste grandi avventure nello stesso posto è qualcosa di meraviglioso”

Juventus, Alisha Lehmann... si sdoppia!



Alisha Lehmann, chi è la nuova stella della Juventus Women e fidanzata di Douglas Luiz

La Juventus ha presentato la sua nuova stella della squadra Women. "Alisha Lehmann è una nuova giocatrice delle Juventus Women: per lei contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2027, arrivata a Torino dall’Aston Villa. Esterno d’attacco di fama internazionale, Lehmann rinforza il reparto offensivo delle bianconere - reduce da una stagione in cui ha raccolto complessivamente 17 presenze e tre gol, in parte limitata dagli infortuni".

Sulla sua carriera prima di arrivare alla Juventus Women: "La calciatrice svizzera di 25 anni ha iniziato quando ne aveva soltanto nove nel Konolfingen, per poi passare allo Young Boys con cui nel 2016 ha fatto l’esordio nella Serie A femminile svizzera. La stagione successiva chiude come miglior realizzatrice giallonera a quota nove reti e viene subito chiamata in Inghilterra, dove con la maglia del West Ham ha giocato nella FA Women's Super League - il principale campionato femminile inglese. Dopo il prestito all'Everton si è trasferita poi a Birmingham, all'Aston Villa, dove ha disputato le ultime tre stagioni come attaccante esterno. In carriera in totale nel campionato inglese ha raccolto 19 reti e 10 assist, conquistando così un posto anche in nazionale - con la quale ha collezionato 52 presenze, due delle quali agli ultimi Mondiali del 2023, dopo l’esordio del 5 aprile del 2018 nella vittoria per 1-0 sulla Scozia".