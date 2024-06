Alisha Lehmann? Lady Juventus: l'attaccante arriva col fidanzato Douglas Luiz

Alisha Lehmann e Douglas Luiz fidanzati insieme alla Juventus

Douglas Luiz non arriva da solo alla Juventus (con McKennie-Iling verso la Premier League nell'ambito dell'operazione di calciomercato).

La squadra bianconera femminile infatti può festeggiare il colpo di mercato legato alla fidanzata del centrocampista brasiliano: Alisha Lehmann, attaccante svizzera (dove gioca in nazionale) classe 1999, anche lei in forza all’Aston Villa (con un passato allo Young Boys, poi l’Inghilterra con West Ham, Everton e per l'appunto Aston Villa).

Non stiamo parlando di una calciatrice qualunque, ma una vera e propria star in campo e fuori. Sui social conta quasi 11 milioni di followers su TikTok, più di 16 milioni e mezzo su Instagram e in Svizzera è la sportiva più seguita davanti a un certo Roger Federer.