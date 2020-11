Juventus Tv sbarca su Amazon Prime Video con due possibilità di abbonamento

Juventus Tv sbarca su Prime Video

Juventus Tv va su Prime Video. Il club bianconero ha annunciato la decisione. "Juventus TV sempre con te: il claim che accompagna il canale tematico bianconero, da oggi è ancora più appropriato. Già, perché il canale ufficiale della Juventus sbarca anche su Prime Video, dando così ai tifosi e agli appassionati una nuova opportunità di scoprire tutti i propri contenuti. Amazon infatti rende oggi disponibile ai propri utenti Prime i Prime Video Channels, i quali saranno fruibili attraverso sottoscrizione ai singoli canali. Fra questi c’è Juventus Tv e si tratta di un altro primato in bianconero: il nostro è infatti il primo, e finora unico, canale ufficiale di un club calcistico in Europa ad essere disponibile tramite l’app Prime Video".

Juventus Tv su Prime Video: due possibilità di abbonamento

La formula di abbonamento per Juventus Tv? Eccola. "Ora quindi per entrare nel mondo dei contenuti più esclusivi proposti da Juventus TV ci sono due possibilità: abbonarsi nel modo “classico”, vale a dire attraverso l’App (Android e iOS) o il sito ufficiale di Juventus, oppure tramite i Prime Video Channels. Scegliendo l’una o l’altra formula, la tariffa sarà la stessa, 3,99 Euro al mese, ma cambierà la modalità di fruizione: nel primo caso si potrà vedere Juventus TV tramite le piattaforme ufficiali Juventus, su mobile, tablet e computer e sul televisore di casa grazie a Google Chromecast. Nel secondo, il canale bianconero sarà disponibile per tutti i clienti Prime tramite l’app Prime Video. In un caso o nell’altro, ancora una volta, “Juventus TV sempre con te”. Sempre di più!".