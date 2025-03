Juventus, voci su Andrea Agnelli che torna a capo del club. Allenatore: Pioli o De Zerbi

Juventus-Andrea Agnelli, le voci

Andrea Agnelli alla guida della Juventus, pronto addirittura a rilevare il club bianconero dal cugino John Elkann? L'indiscrezione è firmata da Enrico Testa, collaboratore de La Stampa. Su di essa è tornato in queste ore il Corriere dello Sport che ricorda "oggi la Juve vale in borsa 1,15 miliardi. Il pacchetto di Exor ne vale quindi 752 senza contare il premio di controllo, quindi certamente di più". E sottolinea: "Difficile che Agnelli affronti da solo un impegno simile, probabile che abbia lavorato in questi mesi (come rivelato dal giornalista Enrico Testa) a formare un gruppo di investitori, magari in partnership con fondi americani il cui interesse per l’industria europea del calcio è sempre molto vivo"

Su queste voci ci va più cauto Tuttosport. Intanto ricorda che che l'ex presidente della Juve "si occupa degli affari della sua finanziaria e della Unify League, il nome definitivo del progetto Superlega, che potrebbe riservare novità interessanti in estate". Poi sintetizza cosi la situazione. "Agnelli vuole tornare alla guida della Juventus? Sì, certamente. Potrebbe farlo alla fine di questa stagione? Molto difficile. Se tornerà, l'orizzonte inizia dalla fine della prossima stagione, non prima di allora. Comprerà la maggioranza della Juventus dalla Exor? Molto difficile, anche se ci sono molti investitori che acquisterebbero la Juventus (anche in società con Andrea). Più facile contemplare l'ipotesi di un riassetto della cassaforte di famiglia dentro la quale c'è anche Andrea. Quindi non "acquisterebbe" la Juventus, ma la gestirebbe come un'attività di famiglia"

E chiude spiegando che Andrea Agnelli "un giorno tornerà (ama troppo la Juve non per non farlo)". A livello temporale "non è una cosa imminente, ma potrebbe non essere lontanissima"

Juventus, Pioli e De Zerbi: le voci sulla panchina bianconera

Andando invece sul futuro imminente della Juventus, tengono banco le voci sull'allenatore. Detto che sino a giugno si andrà avanti con Thiago Motta, sono tanti i nomi usciti dei possibili successori di Thiago Motta: da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini, passando per Roberto Mancini e Igor Tudor. Ma, secondo Sportmediaset ci sono solo due candidati forti in lizza. Uno è Stefano Pioli. L'ex allenatore del Milan conosce il mondo Juve sin da ragazzino, sa adattarsi ai giocatori che gli vengono messi a disposizione, "in più ha lo 'phisique du rol' perfetto per il mondo Juve: la serietà, e la pacatezza nei modi".

Roberto De Zerbi invece "sarebbe il candidato di chi ha in mente l'ennesima rivoluzione sul piano tattico". Anche se "resta il dubbio sull'ennesimo cambio radicale sul piano tattico". Insomma, "la partita è aperta e si limita a due nomi - spiega Sportmediaset - Anzi tre, nel caso in cui Thiago Motta riesca a finire la stagione in un crescendo tale da convincere la Juve a confermargli la fiducia"