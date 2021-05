Juventus Women: Rita Guarino lascia dopo 4 scudetti, arriva Joe Montemurro

Rita Guarino lascia la panchina della Juventus femminile, dopo quattro anni nei quali le bianconere hanno vinto quattro scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

La decisione era oggetto di speculazioni da tempo, nonostante il rinnovo contrattuale dello scorso febbraio, ed è stata ufficializzata dopo un confronto tra Guarino e Stefano Braghin, responsabile della squadra femminile.

Al posto di Rita Guarino, la Juventus punterà su un tecnico maschio: Joe Montemurro: australiano di origini italiane, classe 1969, un trascorso da calciatore in Italia con le maglie di Potenza e Treviso, attualmente sulla panchina dell’Arsenal femminile.

In quanto al futuro di Rita Guarino, non ci sono ancora certezze, ma sono diversi i club che non si farebbero scappare la chance di ingaggiarla. Potrebbe persino aprirsi per lei la porta della nazionale azzurra, nel caso Milena Bertolini decidesse per altre opzioni.