Juventus-Zenit dove vederla: tv e streaming. Sky, Mediaset o Amazon?

Juventus-Zenit dove vederla: tv e streaming

Juventus-Zenit ci siamo. Martedì 2 novembre all'Allianz Stadium, i bianconeri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato che hanno aperto la crisi bianconera (Sassuolo e Verona) cercano il rilancio in Champions League: una vittoria per scacciare le nubi della crisi e volare verso la qualificazione agli ottavi di finale in un girone che comandano con 9 punti (contro i 3 dei russi dopo 3 partite). Juventus-Zenit, dove vederla? Tv e streaming (oltre alle probabili formazioni), ecco una guida veloce.

Juventus-Zenit in tv su Canale 5

Juventus-Zenit in tv in chiaro? Sì, Mediaset propone la diretta della partita di Champions League su Canale 5 Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quarta giornata di Champions.

Juventus-Zenit in tv su Sky

Juventus-Zenit in tv sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite) con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Zenit streaming

Juventus-Zenit in streaming? Diretta dalle 21 del match dell'Allianz Stadium sul sito sportmediaset, ma anche Mediaset Inifinity, passando per SkyGo e Now.

Juventus-Zenit formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.