Kessie-Milan, l'annuncio del procuratore. Su Kaio Jorge, Coutihno e Ziyech...

KESSIE-MILAN

"Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal Milan...". Firmato George Atangana. Il procuratore di Franck Kessie, secondo quanto riporta la Gazzetta, manda messaggi rassicuranti in direzione via Aldo Rossi. Il nodo rinnovo del contratto resta comunque aperto: il centrocampista rossonero è in scadenza nel 2022 e il Diavolo non vuole perderlo a parametro zero. Ci sono tutte le intenzioni di evitare un nuovo caso Donnarumma o Calhanoglu. Va però trovata la quadra: Kessie attualmente prende 2,2 milioni e si aspetta una proposta importante da parte del Milan, con un ingaggio superiore ai 5 milioni. E i club di Premier League sono alla finestra...

MILAN, TONALI E BRAHIM DIAZ

Manca l'annuncio ma è fatta per Sandro Tonali: il centrocampista passerò a titolo definitivo al Milan: oltre ai 10 milioni versati la scorsa estate, il Brescia ne prenderà altri 10 (bonus compresi), più il cartellino di Giacomo Olzer (con diritto di recompra). Per il giocatore contratto al 2025 con una forte riduzione dell'ingaggio (si parla di 400-500 mila euro all'anno in meno). Vicini alla fumata bianca anche su Brahim Diaz: il trequartista spagnolo tornerà al Milan con la formula del prestito con riscatto e contro riscatto in favore del Real Madrid.

KAIO JORGE-MILAN (E JUVENTUS)

Piace Kaio Jorge, attaccante brasiliano di proprietà del Santos (sarebbe la terza punta dietro a Ibrahimovic e Giroud - se si libera dal Chelsea c'è un accordo biennale da 4 milioni per il 35enne francese - o Jovic in prestito dal Real Madrid): sul 19enne talento sudamericano c'è anche la Juventus oltre al Bayer Leverkusen. I rossoneri e il club tedesco puntano a prenderlo da svincolato a dicembre visto che il giocatore non pare intenzionato a rinnovare il contratto. La Juve potrebbe muoversi prima pagando un indennizzo al Santos.

COUTINHO, ZIYECH, TADIC, ISCO: UN TREQUARTISTA PER IL MILAN

Fronte Coutihno. Il Barcellona è pronto a liberarlo, ma i 15 milioni di ingaggio raffreddano l'interesse del Milan (discorso simile per Isco dal Real Madrid e James Rodriguez). Come trequartista piace sempre Hakim Ziyech (ma bisognerà capire se il Chelsea dovesse decidere di prestarlo a fine mercato: un anno fa lo pagò 40 milioni), oltre a Dusan Tadic (rossoneri pronti a raddoppiargli i 2 milioni di ingaggi, però l'Ajax al momento non libera il 32enne).

HAUGE ADDIO MILAN?

Hauge: l’Eintracht Francoforte vuole l'attaccante esterno norvegese, ma l'offerta per adesso è bassa (8 milioni, il Milan ne chiede almeno 12).