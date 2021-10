Kessie-Milan, Manchester United in prima fila per Franck a parametro zero

Kessie-Milan, Manchester United in prima fila per Franck

Il Manchester United sta pensando a Franck Kessie per la prossima stagione. Il Daily Mail mette l’ivoriano del Milan tra i principali obiettivi di mercato dei Red Devils e del suo tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

Soprattutto nel caso di addio da parte di Paul Pogba (giocatori comunque molto diversi), visto che pure il francese, come il giocatore rossonero, è in scadenza a giugno 2022 e potrebbe lasciare a parametro zero (Juventus e Real Madrid in prima fila per il Polpo). Kessie comunque piace a molti club europei e su di lui ci sono anche il Paris Saint-Germain di Leonardo e il Tottenham di Fabio Paratici. In Spagna il Mundo Deportivo ha messo in lista nelle scorse ore anche il Barcellona.

Intanto George Atangana, agente di Franck Kessie, era domenica sera al Gewiss Stadium, per Atalanta-Milan. Intercettato da Michael Cuomo di TeleLombardia, il procuratore del 79 rossonero ha risposto alla domanda sul rinnovo di contratto con un "chiedete ai dirigenti, sono qui per la partita".