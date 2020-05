Daria Klishina, la sexy atleta russa: "Mi hanno offerto 200mila euro al mese per fare la escort"

Darya Klishina atleta russa di salto in lungo (medaglia d’argento ai Mondiali di Londra 2017 e due ori europei indoor) ha fatto una rivelazione choc. "Mi è stato offerto un lavoro da escort. Mi è arrivato un messaggio da una persona a me sconosciuta, un americano. All'inizio ho declinato con un "Mi dispiace, ma non sono interessata""

Ma l'uomo non si è arreso: "Lui però ha continuato dicendomi che non sapevo le condizioni economiche. Erano tanti soldi, 200.000 dollari al mese. E allora ho pensato: "Davvero sembro quel genere di donna che farebbe una cosa del genere?", ha spiegato Darya Klishina al sito ‘sports.ru'.

La 29enne atleta russa - che sogna le Olimpiadi di Tokyo in programma nel 2021 dopo il nono posto a Londra 2016 - poi ha aggiunto: "Non ho idea di chi fosse quell'uomo, ma davvero mi ha visto come una donna capace di fare una cosa del genere". L'intervistatore ha ricordato a Daria Klishina il servizio fotografico realizzato per Playboy: "Su diversi motori di ricerca, quelle foto escono per prime quando si digita il tuo nome". La replica è stata netta: «Tutti abbiamo fatto, diciamo, degli errori di gioventù. Quando si è ancora troppo giovani, si fanno tante cose senza pensare a quali conseguenze possano avere sulla tua carriera come sulla tua vita. Quando ho firmato per la IMG, l'agenzia che rappresenta anche Maria Sharapova e Novak Djokovic, furono loro a spingere per la cancellazione della maggior parte di quelle foto osé".