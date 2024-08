"Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus". Gasperini: "Atalanta si sente ricattata"

Atalanta, Gasperini: "Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus"

"La situazione è andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus". Gian Piero Gasperini lancia la bomba nel corso di un'intervista all'Eco di Bergamo a pochi giorni a Atalanta-Real Madrid che assegnerà la Supercoppa Europea 2024. Sul centrocampista olandese svela: "Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato. Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni".

Koopmeiners non giocherà Atalanta-Real Madrid

"Ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi", le parole del tecnico dell'Atalanta annunciando di fatto che Koopmeiners salterà la finale in programma il 14 agosto a Varsavia: "Siamo ai minimi termini - sottolinea Gasp ricordando anche gli infortunati di lungo corso) Scamacca e Scalvini - la società provvederà, ma in questo momento la squadra è molto meno competitiva rispetto alla fine della scorsa stagione. Mancano ancora tre situazioni su cui la società sta lavorando".

Koopmeiners-Juventus, Gasperini: "Atalanta si sente ricattata dalla situazione"

Luca Percassi negli ultimi mesi aveva spiegato più volte che la cessione di Koopmeiners "non è mai stata nei programmi della società", ma secondo Gasperini: "La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione".

"Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro", dice Gasp. "Se contavo su Koopmeiners? Sicuramente o quantomeno contavo su una trattativa che si svolgesse come ne avevo viste tante nell'Atalanta. Invece è venuta fuori questa situazione che ha portato a un irrigidimento delle parti. Capisco la volontà del giocatore, capisco l'atteggiamento dell'Atalanta di non subire il ricatto. Però il dato di fatto è che l'Atalanta è stata sfortunata nel perdere tre giocatori così importanti (Scalvini, Scamacca e appunto Koopmeiners, ndr), che tolgono tantissimo alla squadra sotto l'aspetto tecnico".