Kramaric scalda il calciomercato: Milan sfida Juventus e Inter per il croato

Calciomercato, le Big cercano attaccanti: ipotesi Kramaric

Si scalda il calciomercato degli attaccanti. La Juventus, aspettando l’esito dei rapporti con Cristiano Ronaldo e sofferente per la mancanza di Paulo Dybala, sta cercando di completare il reparto offensivo. Poi anche il Milan, con Ibrahimovic costretto ai box per infortunio, che sta trattando per Giroud (ma deve liberarsi dal Chelsea) per regalare a Stefano Pioli una prima punta di esperienza e livello internazionale. Infine l’Inter, che sta facendo i conti con le numerose richieste per Lautaro Martinez e che non esclude di intervenire nel reparto offensivo.

E secondo il quotidiano tedesco Bild, le tre sorelle del campionato italiano (per l'appunto Juventus, Milan e Inter) avrebbero nel mirino lo stesso attaccante: Andrej Kramaric. L’attaccante croato avrebbe infatti chiesto all’Hoffenheim di essere ceduto e le tre italiane fanno parte delle società interessate. Il club tedesco però lo valuta 30 milioni, malagrado sia in scadenza tra un anno, forte di una stagione importante: 25 gol in 35 partite.