L'ex ministro dello Sport Lotti entra nel team dell'Empoli come consulente

Empoli Calcio, l'ex ministro dello Sport Luca Lotti nominato nuovo consulente esterno

Luca Lotti entra nella squadra dell’Empoli Calcio come consulente esterno. L’ex ministro dello Sport, dopo l’esclusione di agosto dalle liste del Pd, in seguito a due mandati in Parlamento, curerà i rapporti istituzionali con la Lega Serie A e la Figc del club toscano.

L’esperienza che Lotti ha maturato in questi anni in campo istituzionale è comprovata, visto che dal 12 dicembre 2016 e fino al 1º giugno 2018 ha svolto il ruolo di ministro dello Sport, oltre a quello di sottosegretario.

Per lui questa nuova avventura lo riporta "a casa". Lotti infatti è di Montelupo Fiorentino, paese vicino a Empoli. E da giovane ha giocato nel Montespertoli e nel Certaldo, per poi allenare i bambini.