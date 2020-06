L'ospedale: "Zanardi è stabile. Possibili conseguenze sulla vista"

ZANARDI. OSPEDALE SIENA: STABILE, POSSIBILI CONSEGUENZE SU VISTA - "Le condizioni di Alex Zanardi continuano a essere stabili dal punto di vista cardiorespiratorio, continua a essere ventilato meccanicamente, e i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico generale e' tutto sommato buono". È quanto spiega ai giornalisti Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza urgenza dell'ospedale Le Scotte di Siena, in merito alle condizioni cliniche dell'atleta. "È ovviamente da confermare la gravita' del quadro neurologico- aggiunge- e quindi, come dicevo stamani, andra' valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ci permetteranno" di togliere la sedazione. "Quindi e' stabile, ma naturalmente grave da un punto di vista neurologico". Per Zanardi si profila inoltre il rischio di un danno oculare. Rispondendo a una domanda dei cronisti, Colletta conferma la preoccupazione: "Le conseguenze sulla vista- ammette- ci possono essere senz'altro. Abbiamo chiesto, dunque, una consulenza da parte degli oculisti, perche' c'e' qualche lesione oculare. Il trauma e' anche facciale e, quindi, e' probabile che ci possano essere lesioni" del campo visivo. "Pero'- conclude- sara' possibile valutarlo tra qualche giorno. Difficile poterlo dire adesso".

Zanardi: autista, me lo sono trovato in curva, ho sterzato - "Se lo e' trovato quasi di fronte all'uscita della curva e meno male che e' riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limitare della corsia. Cosi' l'impatto e' stato sul fianco altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora piu' deleterie". Ricostruisce cosi' la dinamica dell'incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, il difensore dell'autista del camion, l'avvocato Massimiliano Arcioni di Grosseto. L'autista e' indagato."Il mio assistito - spiega il legale dell'autista - e' molto provato e trattandosi di un personaggio cosi' straordinario ha subito ancora di piu' psicologicamente l'accaduto. Ha rilasciato subito dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore poco dopo l'incidente. Poi e' stato portato in stato di choc al pronto soccorso". "Confermo - aggiunge Arcioni - che e' risultato negativo agli esami tossicologici e all'alcoltest. Inoltre la velocita' del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta".

ZANARDI: SINDACO PIENZA, 'NON AVEVAMO COMUNICAZIONI SU GARE O MANIFESTAZIONI' - ''Non avevamo comunicazioni di gare o manifestazioni'' e il Comune era stato "informato solo di un saluto istituzionale". Lo ha detto il sindaco di **Pienza** Manolo Garosi a Radio Siena Tv, riferendosi all'incidente che ha coinvolto ieri Alex Zanardi sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia. ''Noi non abbiamo avuto comunicazioni di gare di alcun tipo o di manifestazioni'', spiega Garosi. ''Il Comune era informato solo di un saluto istituzionale ai giardini Dante Alighieri. C'è una indagine in corso, valuterà chi di competenza''.

ZANARDI: INDAGINI PROCURA PUNTANO A VERIFICHE SU SICUREZZA MANIFESTAZIONE HANDBIKE

Le indagini sull'incidente stradale che ha coinvolto l'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi si stanno concentrando, oltre che sulla dinamica, che appare ormai abbastanza chiara, anche e soprattutto sulle modalità di svolgimento della manifestazione 'Obiettivo 3' che vedeva la partecipazione di una decina di corridori disabili. I carabinieri della compagnia di Montepulciano (Si), coordinati dalla Procura, stanno pertanto verificando se la corsa con l'handbike, su cui viaggiava lo stesso Zanardi, si sia svolta in idonee condizioni di sicurezza. Secondo quanto ricostruito, la decina di atletici paraplegici stava percorrendo la Strada provinciale 146, in Val d'Orcia, scortati da una macchina della polizia municipale di Pienza (Si). Proprio da Pienza dovevano raggiungere San Quirico d'Orcia, dove Zanardi avrebbe dovuto incontrare il sindaco. I carabinieri dovranno accertare se fosse stata predisposta un'ordinanza con eventuali limitazioni al traffico per garantire la sicurezza della manifestazione. A quanto risulterebbe, la questura di Siena non sarebbe stata informata della manifestazione. Il sostituto procuratore Serena Menicucci ha chiesto di sapere anche se la presenza dei vigili urbani fosse stata autorizzata a fare da scorta ai ciclisti.

INDAGATO IL CAMIONISTA: "ATTO DOVUTO"

Il 44enne autotrasportatore, residente in provincia di Siena, alla guida di un camion di proprietà del padre, che ieri pomeriggio, nel comune di Pienza (Si), è rimasto coinvolto nell'incidente con Alex Zanardi, ha rilasciato spontanee dichiarazioni ai carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena) che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura. L'uomo ha raccontato la sua versione dei fatti sull'accaduto, raccontando la dinamica dell'incidente di cui è stato testimone. La Procura ha aperto un fascicolo per il reato di "lesioni gravi o gravissime da incidente stradale". L'autista è indagato, ma si tratta di un atto dovuto. Il 44enne è stato sottoposto all'alcoltest e al prelievo per la ricerca di sostanze stupefacenti: entrambi gli esami hanno dato risultati negativi.

Il giornalista del Tgr Toscana Roberto Viggiani ha pubblicato su Twitter un video con le prime immagini dal luogo dell'incidente.