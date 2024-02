La Serie A cambia nome dopo 25 anni. Enilive nuovo title sponsor, battuto Tim

Serie A, addio Tim. Enilive nuovo sponsor del campionato

È la fine di un’era. Dopo ben 25 anni, dalla prossima stagione la Serie A cambierà nome chiudendo la partnership con Tim. Al suo posto, il nuovo title sponsor sarà Enilive.

La partnership, al via con il campionato 2024/25, sarà valida per tre stagioni e coinvolge la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità sostenibile e alla sua rete di oltre 5000 stazioni di servizio.

L’accordo tra la Lega Serie A ed Eni, scrive Ansa, dovrebbe valere circa 22 milioni di euro annui (circa il 17% in più rispetto all’ultimo accordo con Tim). Nell’intesa prevista un’opzione per ulteriori due stagioni.

Frecciarossa confermata per la Coppa Italia

Il tema della partnership con Eni è stato affrontato durante l’assemblea di lega, che ha ratificato all’unanimità l’accordo. Sempre all’unanimità è stata accettata anche la proposta di Trenitalia, che, con Frecciarossa, rimarrà title sponsor della Coppa Italia per altri tre anni.