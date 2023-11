Lautaro di rigore: Inter agli ottavi di Champions e al Mondiale per club 2025

Champions, Salisburgo-Inter 0-1, decide Lautaro e nerazzurri qualificati agli ottavi

Grazie ad un gol su calcio di rigore di Lautaro Martinez, all'85' l'Inter si impone 1-0 a Salisburgo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate d'anticipo. I vice campioni d'Europa in carica sono ancora imbattuti in questa Champions, avendo sconfitto il Benfica e due volte il Salisburgo oltre al pareggio all'esordio con il Real Sociedad.

La squadra di Inzaghi aggancia la Real Sociedad, vittorioso sul Benfica, a 10 punti, entrambe qualificate. Ci sarà solo da decidere chi chiuderà al primo posto.

Per la gara in Austria massiccio turnover per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che dà una chance dal 1' a Bisseck nel terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni. Sugli esterni in campo Darmian e Carlos Augusto, stesso discorso per Barella che lascia il posto a Frattesi. Davanti gioca Sanchez in coppia con Thuram, parte inizialmente fuori Lautaro Martinez. Partita bloccata alla RedBull Arena, nella prima parte dove inizia meglio il Salisburgo che pressa in modo aggressivo l'Inter ma senza creare grandi pericoli dalle parti di Sommer. La squadra di Inzaghi invece si rende pericolosa al 35' con un colpo di testa di Bastoni sugli sviluppi di un calcio di punizione, che termina di poco fuori alla sinistra di Schlager. Poi al 42' arriva l'accelerazione di Thuram sulla sinistra, palla per Sanchez che appoggia su Frattesi che manda alto.

Nella ripresa il Salisburgo non affonda e l'Inter sale di tono. Al 77' Tiro dal limite di Asllani con Schlager che con qualche difficoltà evita la rete in due tempi. Nel finale Inter vicinissima al gol all'82'. Gran cross dalla sinistra di Bastoni, su cui svetta perfettamente Lautaro Martinez ma il pallone finisce sulla traversa. Il gol vittoria arriva all'85'. Calcio di rigore netto per un fallo di mano di Bidstrup. Sul dischetto va Lautaro che spiazza Schlager incrociando con il destro e qualifica l'Inter agli ottavi di Champions.

Inter qualificata per il Mondiale per club 2025

L'Inter di Simone Inzaghi si è anche qualificata per il Mondiale per Club a 32 squadre che si giocherà nell'estate del 2025 negli Stati Uniti. "Sapevamo che gli ottavi ci avrebbero dato una grandissima soddisfazione come questa - ha detto il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in conferenza stampa - lo abbiamo meritato e ce la giocheremo nel migliore dei modi".

I nerazzurri hanno guadagnato i punti necessari per ottenere il pass diretto e raggiungono tra le qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City, essendo le ultime vincitrici della Champions League, oltre a Psg e Bayern Monaco. Qualificate anche Palmeiras, Flamengo e Fluminense come vincitrici della Libertadores tra 2021 e 2023, così come Al-Hilal e l'Urawa Reds, vincitrici della Champions asiatica. Pass diretto anche per Al-Ahly (vincitore CAF Champions League 2020/21 e 2022/23), Wydad Casablanca (vincitore CAF Champions League 2021/22), Monterrey (vincitore CONCACAF Champions League 2021), Seattle Sounders (vincitore CONCACAF Champions League 2022) e Lèon (vincitore CONCACAF Champions League 2023). Restano da assegnare ulteriori 16 posti, di cui altre 6 dalla Uefa e le restanti tra Asia (2), Africa (2), America (2) e Sud America (4)

Champions, Lautaro: "Qualificarsi con due turni d'anticipo vuol dire che l'Inter sta maturando"

"Sono molto contento perché abbiamo trovato un girone difficilissimo ma abbiamo fatto il nostro lavoro - ha detto Lautaro Martinez a Prime dopo vittoria sul campo del Salisburgo che qualifica l'Inter agli ottavi di finale (e al Mondiale per Club) - Volevamo subito passare il turno e lo abbiamo fatto. Abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà, ma questa è la Champions. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nella ripresa sono calati e l'abbiamo risolta con un gran palleggio".

Sul rigore: "A volte puoi allenarti tanto, ma ci vuole anche fortuna. Mi alleno sempre con i miei compagni - le parole di Lautaro - Dopo l'allenamento li calciamo con Calha, Bare, Dima, Miky, con tutti quelli che se la sentono di calciarli. Fare gol in Champions è sempre importante, sono contento. Mancano ancora due partite del girone per vedere in che posizione finiremo, è un percorso che sta andando avanti da tre anni, la squadra sta maturando tanto, sono felice e dobbiamo continuare così. Stiamo crescendo".

"Quella di stasera è una di quella partite in cui sono importanti quelli che entrano dalla panchina. Io cerco sempre di dare una mano alla squadra, ma anche chi ha iniziato ha fatto un'ottima partita. Qualificarsi con due turni di anticipo vuol dire che l'Inter sta maturando tanto in questo aspetto - sottolinea l'attaccante dell'Inter - Stiamo crescendo, nel percorso col mister stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono contento perché anche i nuovi hanno capito subito cosa significa vestire questa maglia. Sicuramente è un periodo importante per me, a livello umano e calcistico. Questo è merito della mia famiglia che mi supporta, io cerco sempre di aiutare l'Inter. Il calendario? Sembra giocarci contro, a volte. Dobbiamo adeguarci. La sosta ti fa perdere energie, ma dobbiamo accettarlo".

Salisburgo-Inter tabellino

Salisburgo (4-2-2-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer (dal 1’ st Gourna-Douath); Bidstrup, Capaldo; Sucic, Gloukh (dal 44’ st Amankwah); Simic (dal 35’ st Ratkov), Konaté (dal 43’ st Dorgeles). A disp.: Mantl, Krumrey, Morgalla, Diambou, Fernando. All.: Struber

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 1’ st de Vrij), Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu (dal 16’ st Asllani), Mkhitaryan (dal 25’ st Barella), Carlos Augusto (dal 43’ st Dimarco); Sanchez (dal 24’ st L. Martinez), Thuram. . A disp.: Audero, Di Gennaro, Stabile, Klaassen, Dumfries, Arnautovic. All.: Inzaghi

Arbitro: Gozubuyuk

Marcatori: 85’ rig. L. Martinez (I)

Ammoniti: Pavlovic, Gloukh (S). Bisseck, Çalhanoglu (I).