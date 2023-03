Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo tra selfie e bikini spettacolari.. Le foto

Agustina Gandolfo bikini spettacolare per lady Lautaro Martinez

Agustina Gandolfo si concede una mattinata in piscina e mostra il suo fisico spettacolare sui social con un selfie in bikini da urlo (guarda la gallery qua sopra).

La compagna di Lautaro Martinez regala qualche selfie doc ai suoi followers: in costume, top da palestra o magliettina nera con scollatura...

... comunque sia la Wag interista è sempre bellissima.



Agustina Gandolfo (Instagram agus.gandolfo)



Agustina Gandolfo e Lautaro, figlio in arrivo: "Theo Martinez"

Per Agustina e l'attaccante dell'Inter è un 2023 importante: a metà febbraio il Toro nerazzurro e la Gandolfo hanno infatti annunciato l'arrivo del secondo figlio. "La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l'ora di avere un'altra 'personcina' che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa. È più di quanto abbiamo mai sognato. Amore infinito". E sarà un maschietto. Infatti in un recente video postato da Agustina, la figlioletta della coppia Nina rispondendo alla domanda "Come si chiama il bebè che ha mamma nella pancia?", ha detto "Theo". Così' dopo il Theo Hernandez idolo dei tifosi del Milan, l'Inter avrà il suo Theo. Theo Martinez!

Instagram @lautaromartinez



Tra l'altro Lautaro a San Valentino ha fatto una romantica proposta di matrimonio ad Agustina Gandolfo: petali di rose sparsi per la sala, un violinista che intona le note di 'Perfect', di Ed Sheeran e l'attaccante dell'Inter che si inginocchia davanti alla compagna con l'anello. "Condividere il resto della mia vita con te - ha scritto Agustina su Instagram - con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a stare insieme per sempre è il mio desiderio più grande. Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita. Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me". "Il tuo 'sì' custodito per la vita nel mio cuore. Ti amo!", le parole di Lautaro Martinez sui social.

Sport e Gossip. Leggi anche

Matteo Berrettini - Melissa Satta (Lapresse - Instagram melissasatta)



E leggi pure