Tennis, Berrettini crisi ("momento difficile") e la Satta vola a Miami da lui

Matteo Berrettini riparte dal Master Atp 1000 di Miami

La stagione sul cemento americano si sta rivelando difficile per il 26enne tennista italiano: Matteo Berrettini è reduce dall'eliminazione al secondo turno di Indian Wells (contro il giapponese Taro Daniel, n°103 del ranking Atp) e poi ai quarti del Challenger di Phoenix contro Alexander Shevchenko (132 al mondo, poi ha conquistato il torneo). "Portatemi via dal campo, sono inguardabile!", l'urlo di Matteo Berrettini in Arizona, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. "Non voglio mentire, non sono stati giorni semplici sia a livello mentale che fisico. È un momento difficile della mia carriera, ma non sono preoccupato. Sono consapevole che queste cose possono accadere soprattutto in sport come il tennis", le sue parole alla Rosea. "Non è facile essere costanti quando si hanno tanti problemi. Dopo l'Australia ho lavorato sodo e quando ad Acapulco ho avuto il problema al polpaccio, anche se non grave ho temuto a un altro stop, insomma non è stato facile"

Melissa Satta e Berrettini, la showgirl vola a Miami dal tennista italiano

Ora il torneo di Miami, uno dei più importanti del mondo per prestigio, punti in palio (1000 al vincitore) e montepremi (7 milioni e 998mila 430 euro totali, dei quali 1 milione e 190mila 454euro a chi trionferà). L'anno scorso Matteo Berrettini non potè partecipare per un problema alla mano destra (che lo ha tenuto fuori 3 mesi, out tutta la stagione sulla terrra battuta): può essere l'occasione giusta per ripartire e riguadagnare posizioni in classifica Atp dove attualmente è fuori dalla top-20 lui che è stato anche numero 6 al mondo e ha conquistato una storica finale a Wimbledon (nel 2021 contro Djokovic) senza dimenticare le semifinali all'Australian Open (2022) e allo Us Open (2019). Dopo Phoenix Berrettini si è allenato intensamente: "Ho molta fiducia nel team e stiamo lavorando sodo si a livello mentale che fisico che atletico. Mi sento pronto e ho bisogno di un bel risultato che mi dia fiducia per la stagione sul rosso che è la mia preferita e dove lo scorso anno non ho potuto giocare", le sue parole alla Gazzetta. E la Rosea fa anche sapere che vicino al tennista italiano in questo Atp 1000 di Miami ci sarà la famiglia, coach Santopadre e anche la compagna Melissa Satta, che partirà per la Florida a sostenerlo.

Leggi anche