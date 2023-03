Melissa Satta gol (su Sky): minigonna vertiginosa. E lo stivale.... Le foto

Melissa Satta minigonna vertiginosa e che stivale!

Melissa Satta va in gol: meglio Goal Dejaay. La conduttrice ha lanciato la puntata settimanale del programma di Sky - che racconta il calcio e le reti più entusiasmanti a suo di musica - con una serie di foto mozzafiato. Minigonna e stivale grigio: la showgirl sarda è bella e sensuale più che mai. Inutile dire che gli scatti sono stati molto graditi dai follower, che hanno risposto a colpi di like alle immagini di una Satta sensuale ed elegante al tempo stesso.

Tennis, Matteo Berrettini vince sul cemento americano nel torneo di Phoenix

Mentre Melissa lavora a Milano, il suo fidanzato, Matteo Berrettini, fatica sui campi di tennis in cemento americani. Il 26enne romano si è lasciato alle spalle l'eliminazione a Indian Wells contro il giapponese Taro Daniels (che al Master 1000 californiano si esalta, nel 2018 eliminò nientemenochè Novak Djokovic) e sta giocando il Challenger di Phoenix, un torneo 125 (conquistato da Berrettini nel 2019) che gli serve per mettere partite nel motore e recuperare il suo miglior tennis in vista del Master 1000 che inizierà nei prossimi giorni a Miami: e sono sin qui arrivati confortanti successi su Mattia Bellucci e Aleksandar Vukic (entrambi in due set).

