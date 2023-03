Valentina Vignali, scollatura vertiginosa e foto in perizoma: canestro doppio!

Valentina Vignali, scollatura e selfie allo specchio in perizoma. Canestro doppio. Le foto

"Adoro essere dolce e sexy poi vestirmi come un ragazzo (I love being sweet, and sexy then dress up like a boy)", scrive Valentina Vignali in un video molto caldo sui social questa settimana. La campionessa di basket si veste davanti ai suoi followers. E il look tiene fede alle parole sul suo post: la sportiva e modella riesce a essere casual, ma sensuale al tempo stesso....

Ma in questi giorni un'altra foto molto apprezzata l'ha pubblicata nelle sue storie: selfie allo specchio in maglietta e perizoma.

Valentina Vignali (Instagram valentinavignali)



Doppio canestro vincente per la bella Valentina Vignali...

