Carolina Stramare e Costacurta Jr, malori a Pechino Express. Cos'è successo...

Pechino Express, due malori: quello vero di Achille Costacurta, quello ingegnoso di Carolina Stramare

Ogni coppia affronta Pechino Express a modo suo, cercando di gestire al meglio ogni situazione sfortunata. Nel corso della seconda puntata (giovedì 16 marzo su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), la coppia Mamma e Figlio formata da Martina Colombari e Achille Costacurta deve necessariamente rallentare la propria corsa, con il ragazzo che non sta bene e la mamma che si ritrova a coccolarlo ma nel frattempo a portare avanti la gara da sola; la coppia delle Mediterranee, formata dalla super tifosa juventina ("Nonno e papà sono grandi tifosi e io non potevo far altro che seguire quest’amore") Carolina Stramare e Barbara Prezia, s’inventa invece un modo insolito per ottenere passaggi dalla popolazione locale…



Pechino Express 2023, la coppia eliminata nella seconda puntata

La seconda puntata di Pechino Express lungo La via delle Indie ha visto l'eliminazione di Dario e Caterina Vergassola, la coppia degli Ipocondriaci, ultimi concorrenti a saltare sul tappeto rosso della tappa con traguardo ad Hampi, antica città conosciuta come il “regno delle scimmie”, dove erano attesi dai conduttori Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. Settimana prossima, giovedì 23 marzo, sempre su Sky e in streaming su NOW, proseguirà il viaggio delle coppie rimaste in gara a Pechino Express: nuove prove insidiose, usanze particolari e tradizioni più o meno curiose scandiranno i tempi di una nuova tappa sempre in corsa lungo le strade dell’India.

Pechino Express, Carolina Stramare e Barbara Prezia vincono la tappa. Classifica seconda puntata

Alla fine la classifica della seconda tappa di Pechino Express recitava così: vincitrici di puntata ancora le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia, e per loro siamo a due vittorie in due puntate; a seguire gli Avvocati (Alessandra Demichelis e Lara Picardi), Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Mamma e Figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta), Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, conosciuta come Federippi), Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo); ultime due coppie al traguardo Istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero) e Ipocondriaci (Dario e Caterina Vergassola), e le Mediterranee hanno scelto di eliminare questi ultimi per i quali la busta nera nascondeva il verdetto di una puntata eliminatoria, a sancire la fine dell’avventura di Pechino Express per gli Ipocondriaci.

Pechino Express, giallo nella seconda tappa

Piccolo giallo al traguardo della seconda tappa di Pechino Express, con gli Avvocati (Alessandra Demichelis e Lara Picardi) che hanno accusato gli Italo Americani (Joe Bastianich e il musicista Andrea Belfiore) di aver ceduto il loro passaggio - reso inutile vista l'immunità - alle Mediterranee: dopo un controllo effettuato anche da Costantino ed Enzo, si è scoperto che l'accusa era infondata.

Pechino Express seconda puntata, gli ascolti tv

Intanto negli ascolti tv, la nuova puntata di Pechino Express 2023 - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - giovedì 16 marzo su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 432mila spettatori medi e una share dell’1,94%, in linea con il debutto di una settimana fa.

