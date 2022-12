Lautaro vs Theo Hernandez: Argentina-Francia derby mondiale Agustina Gandolfo-Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli - Agustina Gandolfo (Instagram zoe_cristofoli vs agus.gandolfo)

Argentina-Francia, finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022

Argentina-Francia: è partito il countdown per la finale dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar: domenica 18 dicembre alle 16 calcio d'inizio della partita che assegnerà la World Cup. I campioni in carica contro Lionel Messi e l'Albinceleste, con la Pulce che sogna di vincere l'unico grande trofeo che manca a una carriera immensa e che lo separa dal Diez Diego Armando Maradona.

Argentina-Francia, Lautaro Martinez e Theo Hernandez: derby di Milano ai Mondiali Qatar 2022

Ma Argentina-Francia è anche derby Milan-Inter tra Lautaro Martinez e Theo Hernandez. L'interista spera di giocare (anche se in semifinale Julian Alvarez ha conquistato tutti: doppietta che ha cancellato i sogni di rivincita croata contro la Francia 4 anni dopo la finale persa ai Mondiali di Russia). il milanista invece era partito in panca all'inizio della prima partita, ma, dopo l'infortunio del fratello Lucas è entrato in campo, diventando titolare insostituibile nello scacchiere di Deschamps. Il gol che ha sbloccato la partita nel 2-0 contro il Marocco è stato il punto esclamativo nella sua corsa verso la finale.

Argentina-Francia, Agustina Gandolfo vs Zoe Cristofori, derby tra le due bellissime Wag

Ma Argentina-Francia, derby Lautaro-The Hernandez inevitabilmente diventa anche derby tra le Wag: lady Lautaro, Agustina Gandolfo ha incantato tutti in queste settimane di Mondali in Qatar con i suoi post, foto e video sui social. E sull'altro fronte ecco la bellissima Zoe Cristofori, compagna di Theo Hernandez: "INCREDIBILE PAPÀ. Difficile descrivere tutte le emozioni provate dall’inizio fino ad oggi… Posso solo dirti che tuo figlio sarà sempre orgoglioso di te", la dolcissima dedica che ha fatto su Instagram dopo la rete della semifinale.

Ma ora il tempo sta per scadere: Theo e Zoe vs Lautaro e Agustina: Francia-Argentina riporterà a Milano una sola coppia campione del mondo...