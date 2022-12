Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo tra spiaggia e stadio: regina del Qatar

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, coppia "Mondiale" dell'Argentina in Qatar

Lautaro Martinez è volato in semifinale con la sua Argentina: El Toro ha segnato il rigore decisivo che ha eliminato l'Olanda ai quarti dei Mondiali di calcio 2022 (determinante anche l'altro Martinez, Emiliano: il portiere para rigori con riti propiziatori e trucchetti psicologici che sono andati a segno). Il sogno continua, anche se la prossima fermata sarà tutt'altro che semplice: sulla strada dell'Argentina c'è la Croazia vice-campione del mondo del suo compagno di squadra nell'Inter, Marcelo Brozovic (e della super tifosa Ivana Knoll, protagonista sugli spalti anche contro il Brasile). In palio la partita della vita: una finale della Coppa del Mondo contro Francia (campione in carica) o il sorprendere Marocco.

Lautaro Martinez protagonista sul campo di gioco nel match dei quarti, mentre chi sta catalizzando l'attenzione di tutto il mondo a bordo campo è la sua bellissima compagna Agustina Gandolfo (cinque anni e mezzo di storia d'amore e la figlia Nina nata un anno e mezzo fa).

Agustina Gandolfo regina dei Mondiali in Qatar

L'influencer e imprenditrice (nei mesi scorsi ha aperto a Milano il ristorante Coraje, in zona Brera, con menù che mixa la cucina italiana con quella argentina) appare sui social tra foto in spiaggia o allo stadio per seguire le partite dell'Argentina ("Te amo" la dedica di Agustina Gandolfo al suo Lautaro in una storia su Instagram dopo il rigore che ha fatto volare l'Albiceleste in semifinale) e sessioni in palestra, spesso con l'amica Caro Calvagni (la compagna di Nicolas Tagliafico, difensore della nazionale argentina) dove mostra un fisico spettacolare...